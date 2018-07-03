【華冠投顧】林驛銘: 股匯雙挫，法人賣超百億，期貨翻紅露生機!

台股今日一度大漲觸及季線，盤中受到外資撤出、台幣重貶再創高，指數敗退，回測 10700 點整數以及年線支撐，終場加權指數下跌 62 點，跌幅 0.57%，收在相對低點 10715 點，價跌量增，均線皆失守。

今日股匯雙挫，新台幣貶盤中值至 30.639 再創新高，引爆外資撤資消息，台股由紅翻黑，收盤在相對低點，同時大盤所有均線也都跌破。不過在期貨市場尾盤逆勢由黑翻紅上漲 12 點，台積電 (2330) 股價收紅，5 日均量大於 10 日均量，量能轉強等等留下明日多頭反攻契機。今日指數高低點相差 166 點，盤中殺聲隆隆，尤其 OTC 指數今下跌 1.43%，中小型股哀鴻遍野，跌勢慘重。揚明光 (3504)，樺漢(6414)，環科(2413)，大田(8924)，佳凌(4976) 等跌停板，美利達 (9914)，大毅(2478)，兆遠(4944)，台嘉碩(3221)，宏達電(2498)，宏捷科(8086)，位速(3508)，矽統(2363)，和大(1536) 以及全新 (2455) 等跌幅都相當大。不過盤面上亦可見到不畏大盤逆勢上漲的強勢股，同亨 (5490)，麗正(2302)，一詮(2486)，蜜望實(8043) 等鎖漲停，國眾 (5410)，台半(5425)，泰博(4736)，世芯 KY(3661) 等逆勢大漲。其中血糖檢測大廠泰博 (4736) 碳電極、金屬電極既有客戶訂單旺，非洲新客戶也從 5 月底開始出貨，5 月營收突破 3.7 億元創新高，6 月不排除進一步向上，第二季營收有望突破 10 億元創新高，在試片出貨暢旺及匯率有利下，EPS 有機會挑戰 2.5～3 元，創下近 11 季新高，全年估賺一個股本。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估