台股盤中─被動元件領軍惟上檔反壓重 指數恐陷橫盤整理

美股周一拉尾收紅，台股今 (3) 日以高盤開出，早盤在權值股台積電 (2330-TW)、被動元件股國巨 (2327-TW)、華新科等股及台塑 (1301-TW) 集團、台泥領軍下，一度拉升到 10873.48 點，上漲 95.54 點；法人認為，短線有反彈機會，但大漲及大跌都不易，且上有季線反壓，下有年線支撐，預期到 8 月中都將是橫盤整理。

美股周一開低走高拉尾收紅，道瓊工業指數收漲 35.77 點，NASDAQ 指數收漲 57.38 點，S&P500 指數收漲 8.34 點，費城半導體指數收漲 8.11 點；台股早盤以 10802.88 點開出，上漲 24.94 點，盤中翻黑下探至 10756.48 點。

盤面上，台積電開高守在紅盤之上，大立光 (3008-TW) 開高走低盤中翻黑，鴻海 (2317-TW) 開小紅力守平盤之上，被動元件股則是強勢領攻族群，國巨、華新科盤中再創新高，另外，LED 股及印刷電路板股也有表現，宏達電 (2498-TW) 大跌，中華電走高。

傳產股部分，集團股表現強勢，台塑集團包括台塑、台塑化、南亞、台化等股齊揚，台泥也是強勢指標，塑膠、水泥、紡織、鋼鐵等股守在紅盤之上。

證券分析師張陳浩指出，美股周一拉尾收高，包括蘋果、5G 概念、臉書等股走高，激勵台股相關族群今日的表現，但是特期拉收低，則是讓台股概念股包括和大、貿聯 - KY 等下滑。

他表示，在中美貿易戰變數未消除下，市場保守，買氣相對觀望，加上進入除權息旺季，上檔又有季線反壓，短線指數大漲不易，不過，下檔則有年線支撐，KD 低檔黃金交叉，MACD 柱狀體收斂，因此大跌也不易。

張陳浩認為，目前指數可能落在 10700-10962 點，約是年線 (10719 點) 到季線間橫盤整理，指數區間不大，要攻上 11000 點很辛苦；尤其是 10900 點以上賣壓沈重，預期在 7 月底到 8 月中除權息旺季期間，指數不大跌就很漂亮了。

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