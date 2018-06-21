日月光投控通過每股配息2.5元 並完成董事改選

全球最大封測集團日月光投控 (3711) 今早召開股東會，除通過通過資本公積發放現金案，擬配發每股現金股利 2.5 元外，也進行第二屆董事改選，首屆董事的 TPK-KY 宸鴻 (3673) 策略長劉詩亮則未在第二屆董事名單中。日月光投控是由日月光和矽品合組合成，於今年 4 月 30 日掛牌上市，今日召開股東會，並改選第二屆董事，本屆董事由 11 席縮減為 10 席，新任董事為張虔生、張洪本、林文伯、蔡祺文、吳田玉、董宏思、羅瑞榮、陳天賜、陳昌益、張能傑，首屆董事的 TPK-KY 宸鴻策略長劉詩亮則未在第二屆董事名單中。此外，也以 3 席獨董設立審計委員會，取代原先的 3 席監察人，3 位新任獨董為游勝福、徐大麟、何美玥。



而日月光與矽品是自今年 5 月開始合併計算，5 月合併營收 309.82 億元，較 4 月雙方合計營收 297.41 億元成長 4.2%，也比去年同期雙方合計營收 294.51 億元，成長 5.2%。其中封測業務營收 209.01 億元，較去年同期雙方合計營收 201.56 億元成長 3.7%。