吳田玉稱日月光投控業績增幅Q3相對明顯 整併效益2020年起顯現

日月光投控 (3711) 今(21)日召開股東會，針對下半年展望，營運長吳田玉表示，維持原先逐季成長的論調，且業績增幅可能在第三季相對明顯。至於和矽品合併的綜效，吳田玉預期最快在 2020 年之後逐步顯現。他也透露，集團內部已經訂定七年發展計畫。就今年營運展望，首先在第二季的部分，封測業務營收將落在 12.94～13.89 億美元，排除匯率影響，毛利率與去年同期 23.1% 相當，EMS 組裝方面則在 282.1～330.97 億元間，毛利率略高於首季的 9.4%。換言之，日月光第二季營收年增與季增率都會落在高個位數百分比，毛利率也會明顯優於首季。



下半年展望部分，吳田玉提到，從客戶要求和產能備料狀況來看，今年逐季成長態勢不變，市場動能看起來正常，訂單與往年比較起來也正常，尤其第三季，包括通訊、電腦、3C、車用等領域市場需求均健康，成長動能預計仍是第三季最強。



而日月光和矽品合併後的效益，吳田玉指出，目前兩家公司還是獨立運作，也會針對新技術開發，進行資源協調與合作，預計雙方整併後的效益會自 2020 年起逐步顯現。另外，集團內部已訂定 7 年目標計畫，配合經濟發展及業務需求規畫技術解決方案，以因應未來半導體產業多元化、模組化、以及區域市場發展特色的趨勢。