宏達電大裁員拚本業轉盈 股價不領情跌至近3年低

宏達電 (2498-TW) 在市場競爭，智慧手機出貨量逐年銳減下，無預警宣布將裁員 1500 人，減輕製造部門的成本負擔，法人認為是力拚本業賺錢的策略思考，不過利空仍打擊今 (3) 日股價表現，早盤開低走低，一度重挫 6.36%，創 2015 年 9 月來近 3 年低點。

宏達電首季轉盈，主受惠業外挹注，董事長王雪紅在股東會掛保證，今年一定獲利，但昨日卻宣布將縮減製造部門員工 1500 人，占全球員工總數 6450 人的 23%，根據桃園市政府勞動局資料，宏達電桃園廠目前員工約 4077 人，換句話說，這一波將裁掉製造部門約 37% 的人力，主要是製造、後勤部門人員，以本國勞工為主，預計在 9 月底前執行完畢。

宏達電 4 月合併營收 21 億元，寫下 2004 年 8 月以來 13 年 7 個月新低，5 月合併營收 24.5 億元，月增 16.72%，年減 46.03%，連續 4 個月營收不到 30 億元，不過已逐步向上升溫，累計前 5 月合併營收為 133.3 億元，年減 43.92%。

宏達電今年新旗艦 U12 + 在 6 月正式開賣，市場看好將可望進一步拉升 6 月營收，至於能否先站上月營收 30 億元，仍然有的拚。

宏達電智慧手機出貨量下滑，也使營收持續下滑，去年營收 621.2 億元，年減 20.5%，寫下 2005 年來 12 年新低，相較於高峰時期年營收逾 2000 億元大幅縮水。

宏達電今年首季營收 88 億元，毛利率 - 3.1%，營業淨損 52 億元，本業仍然虧損，但在業外收入 316 億元挹注下，稅後純益 211 億元，每股純益 25.7 元，終結自 2015 年第 2 季以來連 11 季虧損。

宏達電第 1 季因出售部分手機團隊及專利使用給 Google，業外挹注使整體營運轉盈，全年沒有意外也會是賺錢，但是，本業真正獲利，才代表轉型有成，今年轉骨仍有難度，宣布縮減製造部門人力，有助力拚全年表現；不過，裁員消息還是衝擊股價，後續走勢恐持續有壓。

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