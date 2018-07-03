只做獲利穩固的小額投資 陳曉東 花錢有計畫 投資很保守

撰文: 唐茲蓮

4 年前抱得美人歸，如今擁有兩個可愛女兒，被粉絲戲稱為「寵妻炫娃魔人」的陳曉東，7 月即將來台北開演唱會，全由他的新創公司一手策畫。陳曉東胸有成竹地說，他不隨便接觸不熟悉的事業，投資也是如此。

對 6、7 年級生來說，陳曉東代表了某種程度的青春，〈比我幸福〉、〈風一樣的男子〉、〈心有獨鍾〉等膾炙人口的經典歌曲，深深烙印在 35～45 歲世代人的心中。1995 年一出道就大紅的他，帥氣的外型，獨特的唱腔，療癒了少男少女戀愛時期的心傷，當年，陳曉東挾帶極旺人氣，被譽為天王接班人，後勢一片看好。

可惜人紅是非多，因唱片合約等問題，陳曉東沒有再發片，轉往戲劇發展，也越來越少在媒體曝光。就像蹲下是為了蓄積能量奮力一跳般，2013 年，他以超夯電視劇《蘭陵王》中癡情又霸氣的宇文邕，人氣直逼「男一」馮紹峰，甚至不少該劇粉絲都忍不住希望女主角楊雪舞（林依晨飾）最終能棄蘭陵王，選擇和宇文邕在一起。

身兼老闆與表演者

分身乏術卻樂在其中

雖然劇情沒有這樣發展，但今年「2018 Planet XT 世界巡迴演唱會」繼首場在澳門舉辦後，陳曉東特別選在 7 月 28 日他農曆生日的這一天，在台北南港展覽館開唱，特別嘉賓就是林依晨，讓人分外期待屆時舞台上的火花！

談起演唱會籌備進度和新創立的唱片兼經紀公司「火爆娛樂」，陳曉東說，他的工作規條之一，就是不隨便進入不熟悉的產業（或事業），投資也是如此。

「我熟悉娛樂產業，所以創立『火爆娛樂』，但我不想稱之為創業，因為還沒有完全具體的項目和架構，目前公司的第一個任務，就是辦好我的演唱會。」習慣「不操之過急，Ready 了再做」的陳曉東坦承，自己身兼表演者和老闆，雖然可以更理性看待演唱會從頭至尾的規劃，但忙完個人幕前的準備，還要負責幕後工作的分配、溝通、協調，整合，就得花費不少時間，讓他有點分身乏術，但為了「圓夢」，稍顯疲憊的他，依舊樂在其中、充滿幹勁。

雖然現在每天睡眠的時間都不夠，但陳曉東還是會擠出時間「充電」，包含上健身房運動和享用美食舒壓，喜歡台灣小吃的他，燒酒雞、蚵仔麵線是最愛，但他也強調，過鹹、過甜、過油、過肥的食物他絕對不碰。

來源：《Money 錢》 2018 年 7 月

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