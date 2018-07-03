美元升息衝擊下半年經濟

撰文: 邱沁宜

今年上半年主要金融市場尚稱穩定，但一些潛藏不安定的因素其實正在滋生，最值得注意的趨勢就是某些貨幣匯率突然大幅貶值。以資金較為流通的主要新興市場匯率來說，今年土耳其里拉貶值 12%、巴西幣貶 8%、俄羅斯盧布 7%，連印度盧比也有 5%。

除此之外，還有一些平常維持管制匯率或接近固定匯率（很少會波動的匯率）的國家，突然都守不住關卡，如阿根廷今年突然貶值 27%；巴基斯坦連續調降兩次固定匯率價位，今年已經貶值 6%；越南盾一直呈現弱勢，股市從高檔跌下來 2 成；香港政府一直在捍衛與美元的聯繫匯率，也處在關鍵關卡上。這些國家的匯率到底出現什麼問題？其實問題不在他們身上，而是在美國與美元。

從歷史紀錄來看，每次美國升息，最終都釀成金融風暴與全球經濟大衰退。這次美國頻頻升息，在全球復甦不平均的情況下，其他國家如果經濟狀況比美國差，升息速度又比美國慢，自然會受到衝擊。

資金本來就會自己尋找出路，會從相對較低利率的國家流到利率上升的國家，因此，資金就流到了美國。又因為部分國家為固定匯率，本來應該貶值降低資金外流壓力的貨幣，變成不能貶值，反而一直拿外匯存底換給流出資金的人。

一旦外匯存底不夠多，就有可能出現問題。同時，如果國內資金失血問題嚴重，將進一步導致經濟差的國家流出更多資金，形成惡性循環。

回顧 1987 年 10 月 19 日黑色星期一，股市暴跌的慘案，據說源頭就在香港。知名港劇《大時代》演的就是那個時期發生的故事，港股狂跌 4 成之多，原因在於當時的美國也是持續升息。原本香港房地產不斷上漲，一片欣欣向榮，但在美國持續升息後，市場擔心經濟支撐不住，投資人紛紛轉賣股票，進而造成這場大股災。

美國 6 月再度升息，Fed（聯準會）調升利率到了 2%，若今年再升息 2 次，利率會升到 2.5%。 2.0%～2.5% 會是美國景氣榮枯的關鍵期，很多 Fed 官員都提到，當利率升到 2.5% 以上，雖然可壓抑通膨，卻會對美國經濟產生潛在負面影響。如此一來，經濟最旺的美國都要走下坡了，市場會不會開始呈現風險情緒轉差，值得密切留意。

來源：《Money 錢》 2018 年 7 月

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