匯豐調查近7成台灣人有房 過半將房產列安全投資標的

匯豐集團今 (3) 日發佈最新調查報告顯示，有 3 分之 2(67%) 台灣人目前擁有自己的房產，且近 5 成 (46%) 有房族認為房地產是安全的投資標的，並有超過 4 成 (43%) 目前持有房產的台灣人，計劃將房產作為退休資金之用。

根據匯豐調查顯示，近 7 成民眾目前擁有自己的房產，其中以 54 歲以上，屬戰後嬰兒潮世代有房比例最高 (92%)；有房族中，超過 3 分之 1(36%) 目前不只擁有一戶房產，而其購入第二屋的主要原因為投資 (35%)、其次為出租 (18%)、退休住所 (16%) 或買給兒女作為住所之用 (15%)。

觀察目前尚無房產的民眾中，逾 3 成未來有計劃要買房，期待未來擁有超過一間房子。

匯豐指出，多數的台灣有房族在置產當下就期待房產在未來增值，並有超過 4 成 (42%) 認為房地產是最好的投資標的選擇，且有超過半數的 (53%) 台灣有房族認為，持有自己的房產，能成為他人眼裡成功的象徵。

調查也顯示，超過四成 (43%) 目前持有房產的民眾，計劃將房產作為退休資金調度之用，其次則為傳承給後代 (40%) 與作為未來醫療保健基金之用 (23%)；值得注意的是，有 23% 認為可將房產作為未來再置產，或有其他財務需求需貸款時的擔保品。

匯豐 (台灣) 銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，台灣民眾十分重視擁有自己的房子，也期待房產滿足投資、個人退休規劃、照顧家人與子女等意義。

葉清玉建議，持有房產的民眾，仍可適度分散資產於股市、債市、基金、外匯、保險等投資標的，建立符合個人目標、風險承受能力，並可兼顧家庭財務需求的投資組合，以應付通膨、增加財富並管理波動，為可能的突發狀況作好財務準備。

至於有房貸者，也可配置部分資產於較具殖利率潛力的標的，以平衡房貸利息負擔。

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