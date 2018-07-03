花旗提5大理由 看好蘋果股價有望破200美元大關

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 股價近期表現不算好，從上個月 194 美元的高點回落，如今來到 185 美元左右水準。不過花旗集團分析師提出 5 大理由，認為蘋果股價明年有望突破 200 美元大關。

蘋果股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

花旗分析師 Jim Suva 指出，在 2018 年新產品陣容與健康服務營收表現突出之下，今年夏天，應該不會有什麼需求低迷的消息。

Suva 在最新報告中說，市場需求會在返校季以及假日購物季開始回升。在秋季新品發布會舉辦之前，蘋果會提前開始進行新產品的生產。他重申蘋果的「買入」評級，目標價上調至 200 美元，較當前價格高出 8%。

Suva 提出看漲蘋果股價的 5 大理由：

1、2018 年產品線

雖然 iPhoneX 的市場需求已見放緩，但蘋果今年下半年仍有 OLED 版及 LCD 版本供消費者選擇，在消費者已習慣 iPhone 高價格的心態之下，花旗相信，蘋果下半年新產品仍能刺激市場需求，雖然難以見到「超級周期」，但仍可見個數位字的可持續增長。

2、資本回報

蘋果庫藏股計畫增加了 1000 億美元，高於過去 5 年平均的 320 億美元。假設蘋果執行最近兩年的標準，那麼基本上是在 2 年內回購 5.5 億股，減少市場流通 12% 的股票。Suva 預計，回購股票將使蘋果每股收益增長 10%。

3、AppleCare+、Apple Music 和 App Store 等服務增長

蘋果服務部門營收占總銷售額的 15%，利潤貢獻排名第二。花旗認為，包括 Apple Music、iCloud、遊戲、視訊、雜誌 / 報紙等付費訂閱內容，以及 AppleCare + 等，有望增加至 2.7 億訂戶，支持服務部門營收翻倍。

4、企業推動和印度等新興市場

花旗指出，企業用戶依然是蘋果的機會，蘋果整合的 Core ML 工具，將使企業更易於將人工智慧添加到行動應用平台上。

此外，新興市場是推動蘋果股價上漲，與提升 EPS 成長的機會。尤其印度市場，未來幾年的 iPhone 銷售有望維持成長。

5、更具吸引力的相對估值

以獲利為基礎來看，花旗認為，蘋果相較於標普 500 指數的相對本益比，大概是 0.9 倍。而過去 4 年，這個數值最低約 0.6 倍，最高 0.95 倍。如果去除占 20% 市值的現金，當前相對本益比在 0.8 倍左右。隨著服務部門營收成長，以及印度、中國市場恢復增長，預計這個相對本益比還會上升。