七年專利大戰落幕 蘋果三星宣布和解

在蘋果 (AAPL-US) 起訴三星 (005930-KR) 竊取 iPhone 的設計 7 年之後，據週三 (27 日) 提交給法院的一份文件顯示，蘋果與三星多年以來的專利大戰終於宣告落幕，雙方已達成和解。

此前 5 月份，加州聖荷西聯邦地方法院的陪審團裁定「三星侵犯蘋果專利」，蘋果可獲得 5.39 億美元的賠償金，這可以說是蘋果的一次勝利。

最初，蘋果指責三星模仿 iPhone 設計，而三星律師曾稱蘋果是聖戰者。隨後的訴訟花費讓雙方公司消耗了數億美元的律師費，為爭奪真正創新發明者的聲譽。

「雙方都已經厭倦了這場戰爭，」長年追蹤此案的 McDonnell Boehnen Hulbert＆Berghoff 的專利訴訟律師 Paul Berghoff 說:「他們都很疲累並且很高興終於能停止付錢給委外律師。」

目前三星官方仍未對此案和解發表評論；但蘋果發言人則表示，這場蘋果與三星耗時 7 年的專利權大戰，對於蘋果來說，意義並不在於賠償的金額。

對於蘋果來說，三星的案子十分耗費精力，Berghoff 說。 蘋果甚至捲入了數十億美元的專利版權訴訟中，該專利版權費將支付給手機晶片設計公司高通 (QCOM-US)，這一沖突也席捲了美國聯邦貿易委員會和蘋果合約製造商在內的監管機構。

自爭議發生以來，雙方的產品都發生了顯著變化。 蘋果擴大了 iPhone 陣容，包括更貴和更便宜的型號。 進而搭配新的圖標、顏色和手勢改進了手機的界面。 三星則增加了彎曲螢幕和虹膜掃描儀的新型號。最初被發現複製了 iPhone 的三星裝置，例如 Captivate、Epic 和 Gem 都已從市場上消失。

「我們深信設計的價值，我們的團隊披星載月地創造出令客戶滿意的創新產品，」蘋果說。 「這件事一直比錢更重要。蘋果創造了 iPhone 引發了智慧手機革命，三星公然剽竊我們的設計是事實。我們必須繼續保護這麼多為蘋果辛勤工作的人和創新。」