【IPO追蹤】九江銀行(06190-HK)6日定價 10日上市交易買賣

江西省第二大城市商業銀行九江銀行(06190-HK)29日公開發售截飛，公司將於6日宣佈定價，10日於聯交所主板正式掛牌交易買賣。這是繼江西銀行(01916-HK)26日上市後，江西省第二間赴港上市的銀行。

近期港股市場對新股反映一般，即便是科技巨無霸的小米(01810-HK)也招股遇冷。江西銀行早前以略高於中間價的6.39港元定價，首日掛牌遇著大市急速下行(盤軟)勢頭，最高見6.48元，收市報6.41元，最終力守發行價，也算對市場有所交代。

目前兩間銀行均來自中國江西省，該省近年來經濟增長迅速：2012年至2017年，名義GDP由人民幣1,295十億元增長至人民幣2,082十億元，複合年增長率為10.0%；城鎮居民人均可支配收入由人民幣19,860元增長至人民幣31,198元，複合年增長率為9.5%。在國家積極實施「中部崛起」及「長江經濟帶」等戰略建設的大背景下，江西省的經濟將繼續受益於國家戰略規劃的實施，銀行業發展勢頭不容小覷。

除了區域優勢外，九江銀行致力於當地小微企業融資業務。人行多次表示，將不斷加大小微企業金融服務的政策引導和支援力度，靈活運用各種貨幣政策工具，緩解小微企業融資難、融資貴問題。在政策加持下，小微企業貸款發展迅速，融資需求甚大，相信對該行發展利好。

此外，九江銀行於2016年引入北京汽車集團成為戰略投資者，與北汽集團訂立股份認購協議，北汽集團以每股人民幣6.87元的代價認購366,020,000股股份，成為主要股東之一。除明星股東外，九江銀行是次亦引入6名基石投資者，即融德投資、Success Cypress Limited、航信環球控股、香港凱利家居、文峰集團，及富力地產(香港)合共認購18.74億元，為其保駕護航。

公司是次招股價格區間為10.48至10.96港元，若發行價最終於該區間內執行，九江銀行將成為發售價格最高的內地赴港上市銀行。

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