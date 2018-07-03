【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一上升，因科技股走高抵消能源股下跌的拖累。道瓊斯指數上升 0.1% 至 24,307 點；標準普爾指數上升 0.3% 至 2,727 點；納斯達克指數上升 0.8% 至 7,568 點。

油價週一下跌，因 OPEC 增產且承諾必要時進一步增產。紐約 8 月期油下跌 0.3% 至每桶 73.94 美元。金價下跌，因美元走強。紐約 8 月期金下跌 1.0% 至每盎司 1,241.7 美元。

香港股市上週五上升，週一假期休市。內房、教育、物業管理及水泥股漲幅較大。個股方面，浩沙國際（2200.HK）股價暴跌 86.2% 後停牌；星美控股（198.HK）表示正調查此前股價下跌是否由於控股股東股份在沒有獲得通知下被出售，股價大漲 23.8%。恒生指數上升 1.6% 至 28,955 點，國企指數上升 1.9% 至 11,073 點，香港股市成交金額減少 1.7% 至 1,153 億港元。內地股市週一下跌。上證綜合指數週一下跌 2.5% 至 2,776 點，滬深兩市成交金額增加 16.0% 至人民幣 3,464 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 上週四及週五招股的十四家公司中只有萬順集團（1746.HK）孖展已超購 9 倍。

◇ 米技國際（1715.HK）的產品主要為爐灶（包括幅熱爐及電磁爐），核心品牌為「德國米技」、「米技生活」及「米技商用」，公司為中國優質幅熱爐市場最大製造商及供應商，市場份額約 36.0%。2015-2017 年，公司收入分別為人民幣 2.2、2.3 及 2.6 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 1,752、2,390 及 2,039 萬元。公司上週五起至 7 月 5 日招股，預計 7 月 16 日上市，招股價介乎 0.30-0.36 港元，淨集資額約 9,400 萬港元（招股價中位數，90% 配售），市值介乎 4.5-5.4 億港元，相當於 18.6-22.3 倍 2017 年市盈率。

◇ FSM Holdings（1721.HK）為於新加坡致力於精密工程的鈑金製造商，於新加坡精密零件市場擁用約 1.3% 市場份額。2015-2017 年，公司收入分別為 1,853、1,260 及 2,079 萬新元；股東應佔溢利分別為 554、228 及 615 萬新元。公司上週五起至 7 月 5 日招股，預計 7 月 16 日上市，招股價介乎 0.52-0.60 港元，淨集資額約 1.1 億港元（招股價中位數，90% 配售），市值介乎 5.2-6.0 億港元，相當於 14.7-16.9 倍 2017 年市盈率。

◇ 齊屹科技（1739.HK）宣布將招股價下調至每股 4.85 港元（原招股價範圍為 6.8-9.0 港元），上市日也從 7 月 5 日推遲至 7 月 12 日。

◇ 精英匯（1775.HK）主要於香港從事提供私立中學輔助教育服務（遵理學校）及經營私立中學日校（遵理日校）。2015-2017 財年（截止 7 月 31 日），公司收入分別為 3.3、3.8 及 3.8 億港元；股東應佔溢利分別為 3,077、3,055 及 3,443 萬港元。2018 財年首五個月公司收入及股東應佔溢利分別同比增長 14.9% 及 17.5% 至 2.0 億港元及 3,311 萬港元。公司今天起至 7 月 6 日招股，預計 7 月 13 日上市，招股價介乎 0.9-1.1 港元，淨集資額約 8,570 萬港元（招股價中位數，90% 配售），市值介乎 4.5-5.5 億港元，相當於 12.9-15.8 倍 2017 財年市盈率。

◇ 光控精技（3302.HK）為全球最大的線焊機處理系統合約製造商，2017 年市場份額約 49.6%。公司曾於 2007 年在新交所上市但其後於 2013 年除牌，現主要股東光大控股（165.HK）及其關連方預期將於上市後持有公司 32.2% 股權。2015-2017 年，公司收益分別為 1.1、1.1 及 1.3 億新元；股東應佔溢利分別為 1,123、310（客戶索償結算 694 萬新元）及 803 萬新元（外匯虧損 221 萬新元）。公司今天起至 7 月 10 日招股，預計 7 月 18 日上市，招股價介乎 1.02-1.26 港元，淨集資額約 2.1 億港元（招股價中位數，90% 配售），市值介乎 8.6-10.6 億港元，相當於 18.6-23.0 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)