珠光控股(01176-HK)斥20億購銀建國際(00171-HK)28.44%

珠光控股集團(01176-HK)公布，斥資逾20億元分別向銀建集團與中廣核國際購入共6.55億股銀建國際(00171-HK)股份，佔銀建國際已發行股本約28.44%。

珠光控股同意以代價8.969億(相當於每股3.08元)，向銀建集團購買2.91億該公司股份，佔公司已發行股本約12.64%。另外，以11.21億元向中廣核國際購買3.64億股公司股份，佔公司已發行股本約15.8%。

珠光控股集團解釋收購目的，是由於銀建國際目前分為三個業務分部：投資(包括持作買賣投資、可供出售投資、結構性金融證券及應收貸款之業績)；物業租賃；及石油化工產品生產及銷售和提供加工服務，對於未來經營較好的分部，將會為公司轉型發展提供更好的方向。

董事會認為，在該集團現有業務組合中增添於銀建國際之大量股權，連同房地產發展、房地產投資及項目管理服務，將符合集團之利益。董事會相信，此舉將會締造協同效益，此乃由於銀建國際將成為推廣該集團業務之額外平台。銀建國際亦可自共同業務合作活動中受惠，集團則可自該等活動產生更多之潛在業務。該等共同業務合作活動可能包括合作整合房地產相關業務(其中包括目標集團投資之不良資產業務項下之若干房地產項目)及金融業務。董事會相信，該集團在管理房地產發展、房地產投資、項目管理及其他房地產發展相關服務業務方面之豐富經驗對銀建國際之營運將會極其有用。

該公司將有資格提名兩名將獲委任為銀建國際董事之人士。因此，董事會認為，憑藉集團於物業開發方面之專長，集團將於目標集團中發揮重要作用。於本公告日期，中國信達資產管理股份為銀建國際之主要股東，持銀建國際4.38億股，佔銀建國際已發行股本約19.01%。完成該等收購事項後，董事會認為，該等收購事項將可讓該公司策略性地與中國信達合作(共同作為目標公司之股東)，從而提高目標集團之聲譽。

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