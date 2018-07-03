內政部長不辭職了 梅克爾內閣暫時免除分裂危機

當地時間上周日（7 月 1 日），因不滿德國總理梅克爾未做出有效行動限制移民流入，德國內政部長 Horst Seehofer 威脅要辭去基社盟主席和內政部長職務。

當地時間周一（7 月 2 日）下午 5 點起，梅克爾與 Seehofer 及政黨聯盟成員再度召開會議，終於暫時抹平了分歧。Seehofer 表示，與梅克爾在移民問題上的意見衝突得到化解，並達成了「清晰的」協議，暗示與梅克爾所屬的基民盟（CDU）爭議結束。

基民盟主席 Kramp-Karrenbauer 也確認了達成協議的消息，認為將有助於防範在歐洲其他地方登記註冊的移民入境德國。從新聞內容看，Seehofer 所屬的基社盟（CSU）取得了更關鍵的勝利，因為兩黨圍繞移民問題達成了「不錯的妥協」，在削減移民上邁出了「決定性步伐」。

對於梅克爾來說，基民盟和基社盟戰後 70 多年來的保守派聯盟沒有被瓦解，暫時解除了對梅克爾總理地位的最終威脅。梅克爾也在會後表示，保守派聯盟協議有助於保護歐洲夥伴關係。

由於德國作為歐洲「火車頭」的政治不確定性消解，歐元兌美元匯率短線上漲，收復了美股盤中所有跌幅，暫交投於平盤位。

移民分歧難以消散，梅克爾新任政府面臨最大威脅

Horst Seehofer 一直在推動梅克爾修訂德國的移民政策。兩周前，Seehofer 向梅克爾發出了最後通牒，要求梅克爾必須在歐盟內達成協議，禁止在其他國家申請庇護的難民再入境德國，否則將要驅逐邊境附近的難民。梅克爾曾暗示自己反對這一舉動。

部分來自北非的難民乘船自地中海北上，從義大利、希臘、西班牙等地中海沿岸國家登陸歐洲，再進一步北上進入德法等國。基社盟希望已經在沿岸國家登記的難民，不再進入德國加重難民負擔。

歐盟在上周四的峰會上通宵達旦達成了協議，同意成員國的移民中心設立基於自願原則。

包括路透、華爾街日報在內的多家媒體援引消息稱，Seehofer 抱怨與梅克爾的會談「毫無效用」，並在閉門會上對同僚稱，歐盟上周達成的移民政策共識，並不會減少流入德國境內的難民。

儘管部分基社盟成員試圖說服 Seehofe 改變主意，但他依威脅要就此問題辭職。一度令市場頗為擔心的是，在周一與梅克爾開會前，Seehofer 接受媒體時聲稱，不會向一個在自己所屬黨派幫助下才能成功組閣的總理妥協，也表明德國政治不確定性風險依舊存在。

梅克爾仍然希望維持基民盟和基社盟的聯盟關係。她在周日提到，希臘和西班牙都已經同意接納滯留在德國巴伐利亞 - 奧地利邊境的難民，希望這能緩解內政部長 Seehofer 的擔憂。

梅克爾強調，基民盟仍然希望與基社盟繼續合作。她對德國電視二台 ZDF 稱，兩黨的分歧在於減少移民的方式，而非減少移民這一目標。

基民盟依賴與基社盟的聯盟，方能維持德國目前的聯合政府。如果兩黨被迫分裂，德國將再度回到三個月前的政治真空狀態，可能被迫需要再度大選。

Seehofer 乃至基社盟近來對移民政策頻頻發難，巴伐利亞州的選情膠着被認為是原因之一。基社盟的大本營巴伐利亞州將在 10 月 14 日舉行州選，反移民政黨 AfD 的崛起正在分流選票，基社盟擔憂自己在當地議會的絕對多數難保。

不過從目前的民調狀況來看，巴伐利亞州的選民似乎更同情默克爾，而不是內政部長或是當地州長 Markus Soeder。

亦有德國政治評論指出，Seehofer 的辭職是在政治生涯即將告終之際，試圖泛起最後一點水花。

「Seehofer，一個在基社盟幾乎已經喪失了權力的人，現在似乎想置於某種政治性自殺中…… 他想沿着這一路徑結束自己的政治生涯：先是我，接下來到黨，最後有可能是這個國家。」 德國《圖片報》社論稱。