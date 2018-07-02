德國政治局勢與貿易戰擔憂打壓歐元 美元指數攀高

歐元週一 (2 日) 走低，主因是對全球貿易戰前景的擔憂，以及德國政治新的不確定性，對歐元帶來壓力。另一方面，因避險需求，美元也回吐對日元的漲幅。

在台北時間下午 4:00 左右，歐元兌美元匯率下跌 0.47％至 1.1628。

歐元兌兩大避險貨幣日元及瑞士法郎也走貶。歐元兌日元下滑 0.48%，至 128.77，歐元兌瑞郎也貶 0.33%，報 1.1540。美元指數因歐元走弱，上漲 0.39% 至 94.60。

歐元下挫的重要原因，來自德國的政治變局。原本歐盟領導人達成移民協議，造成上週五歐元上漲。但德國內政部長 Horst Seehofer 因不滿總理梅克爾（Angela Merkel）政府的移民政策，而提出辭呈，梅克爾執政聯盟出現分裂危機。

美國總統川普週日指責，歐盟對美國貿易不公，糟糕情況不輸中國，只是規模較小，重燃歐盟與美國間的貿易擔憂。市場擔心，美國可能對歐盟進口汽車徵收進一步關稅。

媒體報導，歐盟認為，如果美國祭出汽車關稅，全球預計針對 3000 億美元的美國產品展開報復反制。

德國 10 年期國債殖利率下挫，跌至 5 週低點的 0.289%。德債長短天期利差來到 98 個基點，則是 1 年以來最接近。

DZ Bank 利率分析師 Christian Lenk 表示，當前環境充滿不確定性，無論是貿易戰、歐洲政治或義大利局勢，這種情況讓投資人今年夏天更偏好安全資產。