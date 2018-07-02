諾獎得主斯蒂格利茨：義大利考慮脫歐是正確選擇

6 月初，隨著義大利危機不斷惡化，摩根大通曾語出驚人地表示：「退歐」是義大利最好的選擇。當時，摩根大通從財務角度出發分析認為，貨幣貶值、內部緊縮、債務違約等方法要麼行不通，要麼杯水車薪，義大利似乎只剩「退歐」這一條路了。

如今，曾在 2001 年憑藉「資訊經濟學」榮獲諾貝爾經濟學獎的哥倫比亞大學經濟學家約瑟夫 · 斯蒂格利茨 (Joseph Stiglitz) 在時政雜誌《Politico》上發表署名文章稱，義大利考慮退出歐元區是正確選擇。

斯蒂格利茨與義大利新領導人意見一致地認為，歐元區急需改革。他還稱，對於像義大利這樣的國家而言，自誕生以來就存在缺陷的歐元帶走了國內兩大關鍵的調整機制：對利率的控制和對匯率的控制。此外，歐元區還對債務和赤字進行了嚴格的限制，進一步阻礙了這些國家的經濟復甦。

為何退歐？

斯蒂格利茨看到，儘管歐元區很早就認識到建立銀行業聯盟的必要性，但歐盟的中堅力量——德國一直推遲一項關鍵的改革：能夠減少弱國資本外逃的共同存款保險。同時，德國不願意離開歐盟。

兩相疊加之下，希臘和義大利等債務高企的國家不得不在「保持歐元區成員國身份」和「本國經濟繁榮」之間作出選擇。

斯蒂格利茨以希臘為例指出，經歷過債務危機後的希臘政府選擇留在歐元區，所帶來的結果就是經濟增長停滯。2015 年，希臘 GDP 比危機前的水平下跌了 25%，自此之後幾乎沒再變過。

而斯蒂格利茨認為，義大利還有選擇的機會。在歐元區缺乏有意義的改革的情況下，義大利退出歐元區的好處顯而易見、直接且可觀。

由於匯率更低，義大利將有機會出口更多商品。消費者將用「義大利製造」代替進口商品。遊客們會發現這個國家更具吸引力。這一切都將刺激需求，增加義大利政府收入。義大利經濟將會增長，高達 11.2% 的失業率（另有青年失業率達到 33.1%）將會下降。

斯蒂格利茨還稱，受歐元影響，義大利經歷了緩慢且不平等的經濟增長，這勢必為川普、貝盧斯科尼等民粹主義者提供了一片沃土，並為義大利帶來更多的政治利益。在難民、國防等需要整個歐洲通力協作的議題上，一個更為繁榮的義大利更有可能願意打一波配合。

除此之外，在貿易政策或難民政策方面，退歐後的義大利所處的位置能讓該國更好地分享其國際政策所帶來的好處，並減輕與之相關的痛苦。

如何退歐？

在斯蒂格利茨看來，從經濟學的角度出發，最簡單的做法是義大利各實體（政府、企業和個人）將原本用歐元計算的債務以新的義大利里拉重新定價。但考慮到歐盟內部法律的複雜性和義大利的國際義務，義大利最好頒布一項超級破產法，令因新貨幣而產生嚴重經濟問題的任何實體能夠迅速進行債務重組。

斯蒂格利茨還表示，義大利甚至可以不宣布退出歐元區，只要發行諸如公債之類的東西，使之成為任何歐元債務的支付手段就可以了。如此一來，這些債券價值下降就等同於貨幣貶值。這還將同時恢復義大利貨幣政策的效力：央行政策一旦出現變動，債券價值也將隨之改變。

成本與利益

斯蒂格利茨稱，如果義大利成功退歐，不僅本國境況會變得更好，歐洲其他國家也會如此。

持續失業的代價，尤其是青年人持續失業的代價是巨大的。20 歲至 30 多歲的年輕人應該在職場中磨練自己的技能，但在如今的義大利，他們卻坐在家中遊手好閒，許多人對精英階層和他們認為應對自己的困境負責的相關機構產生了怨恨。未來，由此導致的人力資本缺乏也將抑制該國生產力。

斯蒂格利茨重申，在歐盟整體方向沒有改變的情況下，義大利需要記住，它仍有一個替代經濟停滯的選擇。同時，退出歐元區的方法很多，從中獲益很可能會超過成本。