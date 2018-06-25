梅克爾面臨13年執政最大危機 義大利竟「落井下石」

前期大量難民湧入帶來的政治陰影仍然徘徊在歐洲上方，讓梅克爾穩坐了 13 年的總理之位前所未有地岌岌可危。

義大利和馬耳他日前拒絕接納移民登陸，德國執政聯盟自身也對此分歧嚴重，本月 28 日的歐盟峰會前夕，歐盟於 24 日周日緊急召開會談，希望在峰會前儘快尋求關於移民問題的共識。

但這一次會談，不但沒有達成實際進展，義大利總理孔特還提出，歐盟所有國家應該共同承擔移民責任，通過義大利進入到歐洲的移民，應該「二次分流」到其他國家。

這與梅克爾所在的基民盟的姐妹黨，基社盟領導人的需求完全相反。德國內政部長、基社盟 Horst Seehofer 呼籲推動移民返回其「第一抵達國」，即義大利等地中海沿岸國家。

「拯救梅克爾峰會」

這一會談被戲稱為「拯救梅克爾峰會」。這一次，梅克爾的壓力並非來自外部政黨，而是她本人所在的基民盟 / 基社盟政黨聯盟，正面臨空前的分裂危機。德國世界報報導稱，內政部長 Horst Seehofer 直言，「我沒辦法再和那個女人共事」。

德國《明鏡》周刊報導稱，與基民盟 / 基社盟聯合執政的社民黨，甚至已經做好了舉行新的大選的準備。「我一向信任基民盟和基社盟的團結，但當下尚不清楚，（他們）是否能找到共同的立場和行動」，社民黨秘書長 Lars Klingbeil 對該媒體稱。

德國國內分析觀點指，內政部長 Horst Seehofer 選擇在這一時點，對梅克爾的移民問題發難，重要原因在於今年 10 月的德國巴伐利亞地方選舉。巴伐利亞是基社盟的大本營，但反移民的德國選擇黨正在削弱基社盟在該州的選舉優勢。

因此，梅克爾亟需在歐盟內部尋求移民問題的解決方案，來穩固自己的執政聯盟。周日的會議原定為德、法、意、西班牙四國領導人的小範圍商談，最終範圍擴大，歐盟 28 個成員國中有 16 國領導人參與了會談。

波蘭、匈牙利、斯洛維尼亞和捷克這四個一直反對收容移民的國家，並未參與此次會談。

義大利「插刀」默克爾

在周日的會議上，義大利總理孔特要求歐盟「徹底改變」《都柏林條約》，即現行的難民接受政策基石，令所有的歐盟國家都肩負起更多的移民責任，包括協助疏導義大利以及其他歐洲地中海沿岸國家接納的移民。

義大利政府此前已經公布了一套反移民的提案。6 月，義大利已經先後拒絕了載有 629 名難民的「水瓶座號」、載有 239 名非洲難民的「生命線號」進港停泊。義大利鄰國馬耳他同樣拒絕了「水瓶座號」，西班牙已經同意接納這一船隻。

根據歐盟現行的移民法規，難民需要向其所抵達的第一個國家提出庇護申請，否則將被「歸還」他們的「第一抵達國」；這令義大利、希臘和西班牙等與中東、北非接壤的國家，面臨更沉重的接受移民的壓力。

2017 年，德國收到約 25 萬份移民申請，義大利有 13 萬份，而靠北部的波蘭只有 5000 份。

但如果要向歐盟各個國家分配「移民配額」，歐盟也不得不面臨波蘭、匈牙利、斯洛維尼亞、捷克和奧地利的堅決反對。

「我相信移民是我們西方民主最大的挑戰之一。」德國聯邦議院議長 Schauble 也站在了義大利這一邊。他於周日稱，沒有哪個國家能獨自承受移民危機。

Schauble 強調歐洲各國共同面對移民問題的必要性，並敦促歐洲幫助義大利解決移民問題，稱「我們無法想象一個沒有義大利的歐洲，所以我們需要共同解決這一問題」。

但另一方面，歐盟近一年來接納難民的速度已經有明顯放緩，因此亦有觀點認為，歐洲的「移民危機」更像是一場政治危機，義大利、奧地利和匈牙利執政黨的民粹主義，有可能激發一個又一個英國公投。

非洲和中東的難民前往歐洲尋求庇護時，通常乘坐橡皮艇，而橡皮艇上的難民通常難以順利穿過地中海抵達歐洲。義大利五年前率先在地中海開啟了大規模救助，但隨著該國反移民、反歐盟情緒逐漸醞釀，救助行動也有趨緩。

聯合國移民機構的數據顯示，今年以來，抵達義大利的移民減少了超過 75%。

歐盟今年以來接納的移民也有明顯減少，僅相當於去年同期的不到 50%，僅是 2016 年同期的兩成。這得益於歐盟 2016 年與土耳其簽訂的難民安置協議，土耳其同意接受歐洲難民，來換取安置資金和免簽待遇。去年，義大利和利比亞也達成了類似協議。

法國總統馬克宏堅稱，沒有所謂的「移民危機」，反而是歐洲各國的政治表態引發了更嚴重的危機，他提示歐盟各國，「不要忘記我們的價值觀」。

馬克宏與西班牙首相佩德羅 · 桑切斯共同抵制義大利的新移民政策，後者稱，義大利反移民政黨領袖 Salvini 拒絕接受非洲移民是「自私自利」的。