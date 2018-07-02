億萬富豪創辦人要買回股份 Vedanta週一狂漲28%

Vedanta(VED-UK) 將以近 8 億英鎊收購 Vedanta 其餘股東股份，為的是印度金屬大亨 Anil Agarwal 推動的精簡龐大商業帝國結構的計畫。這個消息在周一 (2 日) 早些時候傳出，公司股價上漲了 28%。

Agarwal 已經擁有 Vedanta 66.5% 的股份，並打算取消該公司在倫敦的上市，因為他認為將不再需要依賴英國的資本。

「我們非常自豪能成為第一家在 2003 年在倫敦證券交易所上市的印度公司，這是偉達集團的一個重要里程碑。 自那時起，倫敦上市就非常好。 然而，考慮到我們基礎業務的後續增長以及印度資本市場的成熟以及來自股東和其他利益相關方的相關反饋，我們得出結論認為，單獨的倫敦上市已不再是實現維大達集團戰略目標的必要條件。」

他在周一的一份聲明中表示，該公司已採取一系列措施來合併 Vedanta 的股權，包括去年與 Cairn India 公司的合併。

Vedanta 公司股權達 23.3 億英鎊 (合 31 億美元)，在此之前股價經歷了數月的震盪。由於嚴重的抗議活動，公司被迫關閉了印度南部的一家銅冶煉廠。今年早些時候，又因環境問題而下令停止在 Goa 開採鐵礦石。拖累股票在 5 月份大跌。

公司在一份聲明中表示，Vedanta 將推薦每股 825 便士的現金收購。該報價為 Vedanta 三個月的成交量加權平均價格提升 14%。股東還有權獲得先前發布的每股 0.41 美元的股息。

Vedanta 週一上漲 28% 至 828.8 便士，這是自 2003 年上市以來的最大漲幅。

雖然股價較週五 (29 日) 收盤價上漲 28%，但在 Vedanta 股價於 5 月份下跌之前，交易價皆在 850p 以上。

Canaccord Genuity 公司股票研究主管 Tim Huff 說：「這已經是一個相對來說較好的結果。」