誰抄底了義大利公債？是義大利自己的銀行

五月底，義大利政局動盪，10 年期公債殖利率飆升。義大利央行公布的資產負債表數據顯示，當月 Target 2 負餘額增加近 400 億歐元，為 2012 年 3 月以來最多的一個月，負餘額總計達到歷史新高 4650 億歐元。

Target2 全稱是第二代泛歐實時全額自動清算系統（Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system），其餘額反映了歐洲各國 Target 會員央行資金，在歐元體系內部的跨境支付情況。對某個國家來說，正值表示凈債權，負值表示凈債務，各國的 Target 餘額加起來為 0。Target 正餘額總額規模越大，說明歐元體系內資金流動越不平衡。

換言之，義大利 Target 2 負餘額創紀錄，代表着義大利確為債務大國，有大量資金在歐元體系內部流動。但是，這與歐洲央行上周發布貨幣動態數據似乎有些大相徑庭。

德銀看到，義大利銀行的存款數據顯示，該國幾乎沒有出現資金外流的現象。

家庭存款總計溫和減少 28 億歐元，仍在正常的月度波動範圍內；而來自義大利國家體制合約（NFC）的存款則在當月增加了 51 億歐元。因此，這一數據未能成為該國存款外逃的有力證據。

德銀還指出了更值得注意的一點：義大利銀行購入公債的數量在當月創下歷史新高。

歐洲央行公布的數據顯示，義大利銀行 5 月購入公債數量創下記錄，達到 284 億歐元，在未經調整的情況下，流入資金超過 2012 年的水平。相比之下，法國銀行在其國內證券和歐元區證券上，都是相當大的賣家。

結合義大利存款外流跡象有限、義大利央行持有存款減少、義大利銀行所持公債數量暴漲以及 Target 2 負餘額增長等四個因素，德銀由此總結認為，在 5 月公債飆升期間，義大利銀行重新部署超額準備金，從非國民處購買公債，符合邏輯。

金融部落格 ZeroHedge 對此評論稱，義大利銀行能有如此大膽的舉措，原因在於它們很清楚，自己仍處於歐洲央行的全力庇護之下，歐央行仍在鼓勵這種形式的「暴跌保護」。

不過，德銀也警告稱，義大利銀行所持公債的數量暴漲，相對於其他市場而言，完全處於高位，

這就加劇了一種風險：義大利銀行在長期重新定價期間介入（市場）的能力將受到限制，原因在於市場對集中風險，以及主權債務與銀行資產負債表之間逐漸增加的相互聯繫產生了擔憂。