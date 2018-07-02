綠色動力環保(01330-HK)子公司違反污染防治法被罰款

綠色動力環保(01330-HK)公布，全資子公司泰州綠色動力再生能源日前收到泰州市環境保護局作出的《行政處罰決定書》，現將該決定書的主要內容公告如下：一、決定書主要內容根據原環保部對泰州公司進行的監督性檢測，檢測結果表明泰州公司1#焚燒爐二噁英排放濃度均值(0.19I-TEQng/m3)超過《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485-2014)中二噁英(0.1I-TEQng/m3)標準限值0.9倍，廢氣超標排放。

泰州公司上述行為違反了《中華人民共和國大氣污染防治法》的規定，依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第九十九條之規定，泰州市環保局對泰州公司作出如下處理決定：1、罰款人民幣壹佰萬元整；2、責令立即停止環境違法行為。

如果不服處罰決定，可以在接到處罰決定書之日起六十日內向江蘇省環境保護廳或泰州市人民政府申請複議，也可以在接到處罰決定書之日起六個月內直接向泰州醫藥高術產業開發區人民法院提起行政訴訟。逾期不申請行政複議、不提起行政訴訟又不履行的，泰州市環保局將依法申請人民法院強制執行或者依照有關規定強制執行。

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