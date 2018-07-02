母以子貴：Dell有望靠子公司VMware再次上市

外媒週日 (1 日) 表示，戴爾公司 Dell 將以現金及股權，完成 VMWare (VMW-US) 的收購交易。現金併購部分的 90 億美元將由股利支出，而剩餘金額將有證券融資支付。

VMware 股價因被併購消息而小漲，今年來已上漲約 12%。

VMWare 股價日線趨勢圖

戴爾在 2013 年私有化後除了股權複雜、推出新股票戴爾科技 (DVMT-US)，負債也高達 500 億美元。戴爾科技曾於 2015 年花了 670 億美元，併購 EMC 後便承接了旗下的 VMware 公司共 80% 股份，此一金額是目前為止 IT 史上最大規模併購交易。

戴爾目前佔 VMWare 股份超過 80%，但並不會將剩餘的股權擁有者 (另外 20% 的流通股) 購入。若 VMware 向母公司戴爾執行反向收購，那麼即意味著原 VMware 股東們將背負戴爾負債。

VMware 的主要業務為販售虛擬機器 (Virtual Machine)，使客戶可在多台實體電腦上啟動一個 (或多個) 軟體系統。

近年來微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、及谷歌 (GOOGL-US) 販售的雲端服務「軟體即服務」(Software as a Service，SAAS)，因使用方便，軟體即服務式的產品化雲端服務，已漸漸地取代了 VMware 的「自己維護虛擬機器」市場。

如併購完成，戴爾將最快於美國時間週一 (2 日) 公布內容。