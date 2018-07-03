紐約匯市—貿易擔憂支撐 美元浮現避險買盤 墨、德政局未朗 歐元承壓

週一 (2 日) 交易，美元正面跨出第三季首步，受惠於全球貿易緊張情緒，美元出現避險買盤。墨西哥大選，左翼候選人 Andrés Manuel López Obrador 贏得總統大位，德國政局因移民問題而爭執不休，這兩種情形都對各自未來產生不確定性，並對市場造成壓力。

美國

華盛頓聯邦外匯交易所首席市場分析師 Omer Esiner 表示，「就目前而言，對貿易戰的恐懼支撐了美元，尤其是美元兌更高收益率和風險更高的貨幣。」

7 月 6 日是華府預計對中國進口貨品開徵 340 億美元關稅的起始日，在此前夕，貿易緊張情緒不斷上升，2 份調查顯示，中國製造業近日活動疲軟，部分是因中國出口疲軟。

貿易緊張情緒增加，也衝擊各國股市，自德國到南韓，投資人紛紛為他們相較高收益貨幣的曝險 (如澳元和人民幣) 進行避險。

法國巴黎將美元漲勢納入考量，降低了今年年底對歐元和英鎊的預期。

ISM 製造業指數高於市場預期、美國 5 月份建築支出增長 0.4%，在這些正面經濟數據公布後，美元指數上升 0.41％至 95.03。

儘管 ISM 報告對美元有利，但 Capital Economics 資深美國經濟學家 Michael Pearce 表示，該報告有大量事實證據，顯示關稅開始干擾生產且讓投入成本上升。

最新公布的數據仍為美元提供廣泛支撐，且為近日貨幣市場主題的延伸。美元多頭連續第二週小幅上漲，歐元多頭再次收斂，淨多頭部位處於近 2 個月最低點，而瑞士法朗則有一些避險的支撐力。

由於美元在全球金融和貿易市場具主宰地位，因此美元上漲也轉化成廣泛金融市場的金融條件緊縮。

德國

因移民政策問題升級，德國內政部長辭職，讓德國總理梅克爾再次受到打擊，歐元受挫。

週一交易，歐元兌美元下跌 0.64％至 1.1608 美元。6 月份歐元連續第 3 個月兌美元下跌。

日本

美元兌日圓上漲至 111.06 日圓，站上 6 週新高點。日本央行的短觀調查未能撼動日圓走勢，該報告顯示，日本大型製造業者信心略有下降。

墨西哥

週一，墨西哥披索兌美元在選舉結果公布後短暫上漲，隨後下跌 1% 以上，但在美國川普總統長達 1 小時的賀電之後，披索又反彈一些。最終 1 美元兌 19.9739 披索，較上週五的 19.914 披索增加，但較週一高點 20.2005 披索下降。

其他

澳元因被視為人民幣的替代品而走勢疲弱。

大多數新興市場貨幣兌美元下跌，人民幣兌美元跌至 10 個月低點，交易較自由的離岸人民幣貶至 2017 年 8 月以來最低水位，1 美元兌離岸人民幣 6.6837 元，漲幅 0.7%。交易限制較多的在岸人民幣也跌至去年夏季以來最低水位，1 美元可兌 6.6659 元，漲幅同為 0.7%。