歐盟高峰會「難民問題」達共識 歐元聞訊急漲

週五 (29 日) 歐盟各國領導人舉辦高峰會，總算對爭論已久的「移民問題」達成共識，歐盟將在環地中海地帶設置難民中心，這意味著義大利肩上收納難民的壓力，將有望得到舒緩，化解義大利與德國等國家的對立。

週五 (29 日) 亞洲盤歐元兌美元聞訊急升，截至午盤 16 時許，歐元兌美元維持上漲逾 0.50% 暫報 1 歐元兌 1.1628 美元；此前歐盟領導人無法對處理難民問題達成共識，市場分析師即認為，這可能加深歐盟國家彼此間的不滿情緒，拖累歐元貶值。

歐元兌美元 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

難民問題其實困擾歐盟政治圈許久，尤其是反移民政策的義大利政府更曾在近日表示，若歐盟在移民政策上不肯讓步，那麼其他經貿政策義大利也不會輕易妥協。

事實上義大利、西班牙、希臘等歐盟國家，由於與中東、北非有邊境上的接壤，故直接湧入的難民壓力其實遠比德、法等國家還要更加沉重；而由於流入義大利的難民其實相當龐大，故義大利長久主張難民應是歐盟的共同問題，歐盟應該一同面對，義大利認為，歐盟其他盟國應該共同分擔難民數量。

令一方面，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 也因為難民政策的問題，面對國內相當大的政治壓力，梅克爾政黨盟友基社盟 (CSU) 即曾表示，梅克爾需與其他歐盟領導人達成協議，禁止難民流入德國，若梅克爾無法達成此一要求，那麼雙方極可能「拆夥」。

週五 (29 日) 歐盟高峰會上各國領導人總算對移民問題達成共識，同意收緊歐盟外部邊境限制，並補貼土耳其、摩洛哥等北非國家，期待藉此阻止難民再湧入歐盟，歐盟政策對立的舒緩，也刺激了歐元週五 (29 日) 亞洲盤強勢上漲。

西太平洋銀行 (Westpac) 資深外匯分析師 Sean Callow 亦表示，匯市的走勢險是，歐元交易員確實相當在意歐盟高峰會的結果，而德國總理梅克爾面對的國內政治壓力，也可望因移民政策達到共識而緩解，這對匯市來說會是相當重要的一件事。