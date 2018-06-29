歐元區6月CPI初值年增率增長2% 為2017年2月以來首次

因能源和食品成本大增，6 月歐元區通膨達到 2%，為 2017 年 2 月以來首次。

6 月 29 日，歐盟統計局公布數據顯示，因能源和食品價格上漲，歐元區 6 月調和 CPI 年增率增長 2%，符合預期 2%，略高於前值 1.9%。

這是 2017 年 2 月來歐元區通膨首次達到 2%（當月亦為 2%）。

此外，剔除波動性較大能源和食品價格的歐元區 6 月核心調和 CPI 年增率初值 1%，符合預期 1%，略低於前值 1.1%。

路透社分析認為，這對於歐洲央行是個慰藉，因歐央行在試圖抑制額外的經濟刺激政策。在 6 月會議中，歐洲央行明確表示將在今年底前結束 QE，且將保持利率不變至少至 2019 年夏天。

歐洲央行的任務是將通膨保持在低於但接近 2% 的水平，儘管當前經濟處於十年來最佳，但任務仍顯艱巨。同時，全球貿易摩擦不斷升級以及義大利新政府預算政策的不確定性令歐元區經濟面臨風險。

分項來看，6 月，能源價格通膨最為明顯，年增率增長 8.0%，前值 6.1%；其次是食品，酒水和煙草，價格也年增率增長 2.8%，前值 2.5%；服務行業價格通膨年增率增長 1.3%，前值 1.6%；非能源工業產品年增率增長 0.4%，前值 0.3%。

數據過後，歐元兌美元小幅拉漲 10 個點。