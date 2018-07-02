〈貿易戰升溫〉兩樣情 美國車商挫等中國週五加稅25% 歐日車廠坐享最新降稅

中國在昨 (1) 日宣布，將汽車進口關稅從 25% 一舉降至 15%，但這對車商來說開心不了太久，受中美貿易戰影響，中國政府預計在本周五 (7 月 6 日) 向美國進口汽車徵收 25% 的報復性關稅，這對福特 (F-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等美國車廠，以及在美生產 SUV 休旅車出口中國的 BMW 和賓士等製造商來說，絕對是項壞消息。

中國去年汽車銷售超過 2400 萬輛，是全球最大的汽車市場。面對山雨欲來的關稅大戰，也讓中國的汽車經銷商與消費者深感不安。延安金馳飛客汽車銷售服務公司副總經理 Wang Rongzhen 就指出，加收 25% 關稅這件事對他們來說是場噩夢，他旗下代理的汽車包括飛雅特、克萊斯勒的美國汽車。

儘管 BMW、賓士是德國品牌，但有不少車型在美生產在銷往中國 (圖自彭博)

同樣經銷進口車的上海奧特洪汽車銷售公司銷售經理 Liu Yuanyuan 指出，目前正持夏日折扣季，此時爆發關稅戰也讓他們格外頭痛。貿易戰爆發後，包括賓士和 BMW 等品牌都受到影響，尤其 BMW 的 X4、X5 和 X6 等車型都在美國製造。現在他們只能承諾，在 7 月以前賣出的車子價格不變，但之後就沒辦法保證了。

對上述車廠來說，7 月 6 日後，要不就是將被迫漲價﹐或自行吸收增加的成本﹐而他們的競爭對手則可享受關稅調降的好處﹐得以降低售價。

目前看來，除非川普延後宣布原訂 7 月 6 日要對 340 億美元的中國進口機械、家用電器等產品加徵關稅，否則中國也將在同一天對美國汽車與農產品祭出 25% 的關稅。這對高價汽車製造商來說，無疑是雪上加霜，近來人民幣貶值已讓中國買加購車更加昂貴，加上中國股市同樣進入熊市，都會進一步限縮中國民眾的購買力。

人民幣即將貶到 6.7 大關 (圖自彭博)

北京人民大學國家發展與戰略研究院教授劉元春更指出，隨著消費者越來越青睞國內品牌，美國汽車製造商原先市佔率可能也會受到影響。

2017 年中國汽車進口額為 510 億美元，其中北美地區約為 135 億美元，這項金額更包括非美國汽車廠在內，例如 BMW 就有多項車型在美國生產，再運到中國銷售。中國乘用車協會統計，中國去年從美國進口了 280,208 輛汽車，佔進口汽車總量的 10％。

儘管通用汽車和福特汽車在中國設有組裝廠，影響相對較小，福特仍呼籲：「政府必須共同努力降低貿易壁壘，而不是提高貿易壁壘。」通用汽車則表示，「幾乎所有在中國銷售的汽車都是在中國製造，幾乎所有零部件都來自當地。」

在所有國外汽車製造商中，特斯拉對中國關稅上揚首當其衝，原因在於特斯拉在中國並未設有工廠。儘管特斯拉從去年以來就積極和上海政府尋求合作，希望能在中國設廠組裝汽車，但至今尚未達成最終協議。

在北京和上海等富裕城市，進口汽車尤其受歡迎，常可見到保時捷、特斯拉和野馬的蹤跡。預計進口歐洲或日本製造汽車的汽車廠商，可從昨日公布的減稅政策中受益，例如保時捷和 Lexus。反觀進口美國製造汽車的車商，接下來可得面臨高達 40% 的關稅。