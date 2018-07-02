〈貿易戰升溫〉傳川普已起草一項法案 無視WTO規則對各國課稅

據美國媒體報導，川普政府已起草一份草案，允許白宮在未經國會批准的情況下，單方面對他國提高關稅。這項法案如獲通過，代表這個全球最大的經濟體，已經放棄遵循 WTO (世界貿易組織) 的基本規則。

《Axios》週日晚間報導指出，這項名為〈美國公平和互惠關稅 (United States Fair and Reciprocal Tariff Act)〉的法案，完全無視 WTO 基本規則，包括禁止各國爲自由貿易協定之外的國家設定不同的關稅稅率，以及禁止設定 WTO 成員國已經同意的關稅上限。

知情人士說，如果這項法案通過，等於是美國在未通知之下，拒絕遵守 WTO 達成的協議，而國會「絕不會」通過這樣的法案。

白宮發言人 Lindsay Walters 表示，這項法案還遠遠未成為現實。如果這項法案已獲通過，而行政部門打算實施，這個新聞才有意義，但現在並非如此。

《Axios》之前報導，川普私下暗示，他想讓美國退出 WTO。

知情人士說，川普在 5 月下旬聽取這項草案的簡報，參與制定法案的，包括美國貿易代表署 (USTR) 及商務部與白宮多位官員，但鷹派貿易顧問 Peter Navarro 被排除在外，他認為這項法案不實際也無法落實。