歐洲警告美國：若徵收汽車關稅 那等着3000億美元的報復吧

據英國《金融時報》報導，歐盟在向美國商務部提交的一份報告中警告稱，川普以懲罰性關稅打擊汽車進口的威脅，可能引發全球對高達 3000 億美元的美國產品進行報復。這也是歐盟首次對川普的汽車關稅威脅做出詳細的回應。

在這份報告中，歐盟表示將和其他主要經濟體一同對美國的懲罰性關稅展開反制措施，可能涉及 2940 億美元的貿易，占 2017 年美國商品出口的 19%。

歐洲央行行長德拉吉也在上周五的峰會上表示，美國與其他一些全球大經濟體的貿易關係不斷緊張，這對信心的影響可能難以衡量，全球供應鏈相互影響錯綜複雜，因此全球經濟所受影響可能被放大。

不僅如此，多家汽車製造商也紛紛對川普的汽車關稅計劃表示反對。

通用汽車認為關於進口汽車和汽車零件的關稅可能導致汽車價格上漲數千美元。通用汽車在向美國商務部提交的評論中表示，「受打擊最嚴重」的車輛往往是低價車款。需求將會受到影響，生產會減速，所有這些「可能導致規模更小的通用汽車」。

德國汽車製造商寶馬也警告稱，如果徵收關稅，該公司可能會削減投資。

此前，美國汽車製造商聯盟也援引彼得森國際經濟研究所的數據稱，對進口車輛和零部件徵收 25％的關稅將在 1-3 年內導致美國汽車產量下降 1.5％，並導致 19.5 萬民美國工人失業。 而如果其他國家採取報復措施，美國的失業人數可能攀升至 62.4 萬人。

6 月 23 日，川普在推特上表示如果歐盟對美國的關稅和貿易壁壘不撤銷，那麼美國將對自歐盟進口的所有汽車，單方面徵收 20% 的關稅。

雖然這次川普威脅向歐盟汽車加征 20% 關稅低於此前威脅的徵收 25% 的關稅。但華爾街見聞此前報導提到，自川普發出對進口汽車徵稅的威脅以來，戴姆勒、大眾、寶馬三巨頭的總市值已經蒸發了 202 億美元。