汽車關稅計劃惹眾怒 白宮貿易顧問強烈反擊

在通用汽車罕見直接抨擊川普關稅政策後，加拿大汽車零部件巨頭及歐盟也相繼明確表達反對。而白宮貿易顧問納瓦羅則表示，通用汽車們關於關稅推高價格的理由，只是在向公眾釋放「煙霧彈」。

加拿大汽車零部件製造商 Magna International 近日致信美國商務部長羅斯，稱美國提出的關稅計劃有損於加拿大和美國，不僅會導致就業機會縮減，還會導致消費者面臨更高的價格。

Magna International 是全球第三大汽車零部件供應商，也是向美國供應汽車零部件的最大公司之一。上述信中提到：

對於進口汽車以及汽車零部件來說，關稅以及其他的貿易壁壘將會削弱美國經濟，且有可能損害整個美國汽車產業。

今年 5 月中旬，在與全球大型汽車製造商的產業討論會上，美國總統川普提議對進口汽車徵收 20% 關稅，同時還提議在進口時附加比國內汽車更加嚴格的排放標準。隨後，華爾街日報援引知情人士稱，進口汽車稅率有可能高達 25%。

5 月底，川普開始出手。美國商務部 5 月 23 日宣布，對進口汽車、SUV、輕型卡車以及廂型車啟動 232 調查，以確定進口是否對美國國內汽車行業造成損害，以及是否削弱美國國家安全。

美國商務部當時稱，進口車在美國汽車銷量中的占比已經從 20 年前的三分之一上升至現在的近一半，而汽車行業的就業卻在下降。汽車製造一直是美國技術創新來源，將調查汽車工業的衰弱導致的尖端技術研發減少會否削弱美國經濟。

在美國商務部最終決定尚未出台之際，6 月 22 日川普發布推文，威脅對歐盟進口汽車全部加征 20% 的關稅。川普稱，如果歐盟對美國的關稅和貿易壁壘不撤銷，美國別無選擇，只能反擊。

眾怒

對於這種威脅，歐洲強烈反擊。據英國《金融時報》報導，歐盟在向美國商務部提交的一份報告中警告稱，川普以懲罰性關稅打擊汽車進口的威脅，可能引發對高達 3000 億美元的美國產品進行報復。這也是歐盟首次對川普的汽車關稅威脅做出詳細的回應。

德國汽車製造商寶馬也警告稱，如果徵收關稅，該公司可能會削減投資。寶馬在致信羅斯時提到，該公司在南卡羅來納的工廠投資額高達 90 億美元，支持着 12 萬人的就業。

韓國現代汽車同樣表示，美國開徵汽車關稅對其而言是「災難性打擊」，將威脅到現代在美國擴大生產的計劃。

除此之外，過去一直傾向於通過貿易組織傳達聲音的通用汽車，也罕見的直接抨擊這一計劃。華爾街見聞此前提及，通用汽車上周五警告稱，如果川普推出汽車關稅，這可能會適得其反，導致「投資少、就業機會減少、工資降低」。

通用汽車表示，關於進口汽車和汽車零件的關稅，可能導致汽車價格上漲數千美元。通用汽車在向美國商務部提交的評論中表示，「受打擊最嚴重」的車輛往往是低價車款。需求將會受到影響，生產會減速，所有這些可能導致通用縮減在美規模，進而影響就業。

反擊

對於通用汽車的不滿，川普團隊也不甘示弱。白宮貿易顧問納瓦羅周六在接受 CNN 採訪時表示，通用汽車是在用「煙霧彈」迷惑公眾，關稅對通用旗下汽車價格的影響，頂多就是一個「豪華地板墊子」的價格。

納瓦羅表示，即便是在美國生產的通用汽車，其中半數零部件都來自海外，美國的工廠已經成了將來自於其他地區的零部件拼裝在一起的「組裝廠」。

納瓦羅還提到，川普的減稅政策給通用汽車以及哈雷等企業帶來好處，但是針對關稅政策，它們卻威脅要將生產相關的工作機會轉移到國外，這讓川普感覺到遭到了了「背叛」。