帆宣董事異動 樺漢暖身 本季起認列業績 單季合併營收衝200億大關

IPC 大廠樺漢 (6414) 公開收購帆宣 (6196)46.8% 股權，本季即可望進入董事會並認列業績。上週五(29 日) 帆宣公告自然人董事鄭金泉辭任，同時佔兩席董事 (含董事長高新明) 的吉宣投資將改派一席法人代表，一般認為是為禮讓樺漢做準備。不過，據了解，樺漢進入帆宣董事會的席次目前還在討論中，一般預料將先透過法人董事的改派進入董事會，等明年董事全面改選前才會明朗。樺漢指出，目前該公司持有帆宣近 47% 股權，已經具備實質控制的規範，第三季起將正式認列帆宣一季逾 50 億元的營收。



樺漢為配合鴻海 (2317) 集團進軍中國製造 2025 商機，日前公開收購廠務設備業者帆宣並告成就，使樺漢成為具備整廠輸出能力的 IPC 大廠。按照樺漢與德國上市公司 S&T、Kontron 三合一之後，單季合併營收衝上百億大關，第三季起認列帆宣業績將繼續墊高其單季合併營收至 150 億元以上，加上自身的有機成長，單季業績有機會向 200 億元挑戰。