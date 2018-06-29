〈樺漢衝刺物聯網〉併帆宣像東風來了 FII訂單滿到2020年

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓指出，樺漢今年併購帆宣 (6196-TW) ，就像「東風來了」，因為就等於承接了工業富聯 (FII) 訂單，光是富士康 1030 個廠區要打造成智慧工廠，至少需要 2 至 3 年完成，言下之意樺漢 FII 訂單至少已滿到 2020 年。

朱復銓表示，與鴻海集團的富士康工業富聯 (FII) 合作，將由樺漢承接訂單，利潤不會留在 FII。

朱復銓表示，要做到 FII 的關燈工廠，從環境、設備等資料搜集，傳輸到雲端，建置系統管理，並分析數據，協助工廠管理者作出預測跟預防都是重點；目前樺漢的昆山、龍華等廠房逐漸向關燈工廠邁進，富士康旗下部分工廠也已經開始運作，轉型為關燈工廠。

而要將工廠智能化，除了樺漢現有硬體優勢外，還需要整合軟體，朱復銓指出，具備系統整合能力的帆宣加入樺漢之後，就像「東風來了」，未來全方位軟硬整合將一併到位，共同承接 FII 訂單，並搶攻中國製造 2025 上看 5000 億元人民幣的龐大商機。

朱復銓指出，富士康旗下 1030 個廠區，專案數太多，包括環保、節能、消防、安全、電水空調等，涉及多樣數據及機器設備，至少需要 2 至 3 年時間完成，目前已經開始接單；不過，光是一個 C 次集團的模具，就有上萬台設備，規模龐大，智能化時間也會拉長。

朱復銓表示，鴻海主要競爭力在大量生產，樺漢的專業來自於中小量客製化的傳統工業型電腦，兩邊技術可以共享，不會產生技術重疊及利益衝突等問題。

搶攻中國製造商機之外，朱復銓指出，還有其他開發中國家，包括國家建設等智能基礎設備，都具備龐大潛力。除了智慧工廠外，智能化國家也將是未來商機。

不過美國總統川普極力防堵中國製造，對樺漢商機是否造成影響？朱復銓表示，從物流、供應鏈到金流，以及消費性的服務等，物聯網都會帶來強大的商機，相信對樺漢不會造成影響。

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