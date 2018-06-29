〈樺漢衝刺物聯網〉朱復銓手上兩件大事 短期不再買公司

工業電腦樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓表示，目前包括如何讓旗下子公司 Kontron 技術變成現金，以及帆宣 (6196-TW) 業務繼續擴大，增加樺漢獲利，以搶攻中國大陸物聯網商機，是手上兩件大事，短期內不會想要再買公司。

工業電腦樺漢日前積極併購，從德國公司 Kontron 旗下旗下的加拿大子公司 KCI 開始，近兩年來，包括沅聖 (6638-TW)、瑞祺電 (6416-TW)、帆宣等，都納入樺漢麾下。

不過，朱復銓表示，短時間都不會再買公司，至少這一年半載內都不是樺漢的主要目標。

朱復銓指出，手上現在還有兩件大事，一是如何讓 Kontron 的資源技術帶到中國大陸應用，「把技術變成現金」；二是如何幫助年營收 200 億元的系統整合商帆宣，逐步擴展技術業務，進而讓樺漢獲利，也非常重要。

其餘包括未來沅聖上市、瑞祺電上市後的業務推廣，以及物聯網項目在鴻海集團內如何推動軟硬整合等，都是樺漢重點。

朱復銓形容，自己一天上兩個班 (16 個小時)，進了廠區兩個禮拜都不能踏出廠門，每天工作行程滿檔，如何讓現有公司發展最佳化，是短期努力目標，短期不會想要再買公司。

朱復銓強調，併購最重要還是顧及股東權益，旗下公司自從併購後，股價都是一路往上，而看好子公司未來發展，朱復銓也不考慮將子公司出售作為樺漢獲利來源。

樺漢併購帆宣，只花了三個禮拜，從董事會到大股東全部順利談妥，而帆宣的加入，讓樺漢走向工業物聯網找到最後一塊拼圖。朱復銓說，從來也沒有想過併購這些公司，最後竟然是加入鴻海集團的工業物聯網大局，但是帆宣就像是「東風來了」，讓樺漢物聯網佈局相當完整。

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