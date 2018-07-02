搶攻暑假玩樂商機 富邦媒票券、電競銷售增溫上看五成

暑假商機報到，為迎接暑假財，富邦媒 (8454) 看好暑假國內外旅遊及吃喝玩樂需求增溫，旗下 momo 購物網 7 月舉辦《夏殺購物節》，可望挹注檔期買氣；此外，暑假向來也是電玩類商品旺季，預期將帶動相關電競設備、電玩遊戲進入銷售高峰。momo 摩天商城也同步歡慶暑假並舉辦《摩天生日趴》，富邦媒預估這波暑假商機將可為業績添柴，樂觀看待第三季表現。momo 購物網表示，暑假民眾出遊玩樂意願提升，尤其在親子出遊、美食餐飲、SPA 紓壓與娛樂消費方面需求攀升，預期相關商品買氣將較往常熱絡。看好旅遊蔚為暑期最受歡迎的休閒娛樂，主打國外旅遊萬元有找、暑假不加價，國內旅遊則主打人氣精選飯店買一晚送一晚，針對親子客層亦推出親子房 + 樂園門票組合；美食餐券方面，國人最愛的知名吃到飽餐廳電子票券即買即用，美容 SPA 方面則推出夏日塑身、淨白相關課程，另外也針對全台院線電影票祭出套票優惠，預估暑假檔期可帶動旅遊及票券銷售成長 3 成以上。



此外，momo 購物網也提到，由於暑假長達兩個月，許多年輕消費族群或學生會玩電玩遊戲消磨時間，電競、遊戲機組及相關週邊需求看增，並集結微星、技嘉、Logitech 羅技、ASUS、acer 等電競大廠推出電競商品優惠，更與智冠科技合作開賣「MyCard」加值點數卡，提供玩家更全面化的服務，預估可推升電競銷售成長 5 成以上，帶動營運成長。