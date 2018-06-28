富邦媒超級品牌日登場+開賣遊戲點數 樂見暑期商機發酵

電商平台富邦媒 (8454-TW) 今年起強打與大型品牌共同升級的計畫，陸續引進百貨大型專櫃開出官方旗艦館，品牌效益逐漸顯現，推升網購通路營收今年以來年增率達 40%，為提升成長動能並搶攻暑期龐大商機，今 (28) 日推出「ASUS 超級品牌日」，估計單日品牌業績可較平日大增 5 倍，並宣布結盟智冠 (5478-TW) 搶攻暑期遊戲市場。

富邦媒說明，momo 購物網「超級品牌日計畫」主要是協助品牌創造自己的「雙 11」，首波登場的品牌為 3C 科技大牌 ASUS，雙方不僅共同祭出獨家優惠與滿額好禮，更聯合釋出行銷及廣宣資源。

而在暑期商機的逐漸發酵下，富邦媒也不缺席，今日宣布與智冠科技結盟，於 momo 購物網開賣點數卡，推出線上購點的新服務模式。

momo 購物網電競銷售成績穩健攀升，此次與智冠合作推出線上點數卡服務，主要是瞄準電競遊戲玩家龐大的消費力道，並藉此向下深耕年輕族群，日前試營運期間，為 momo 電競銷售挹注強勁成長力，單月銷售年增超過 60%，此次正式上線，勢必為暑期添營運動能。

momo 購物網除了積極強化過去表現相對弱的 3C 銷售版圖，針對既有的女性主力客群，也不斷引進專櫃服飾品牌，近期已導入台灣輕奢時尚平價女裝品牌「iROO」官方旗艦館和韓國快時尚品牌「H：CONNECT」。

富邦媒統計，momo 購物網今年以來專櫃服飾的銷售年增率高達 50%，大幅高於百貨實體店的成長幅度，在平台表現優異的帶動下，已吸引近百家專櫃品牌進駐，今年新增的大品牌包括有 H：CONNECT 、iROO、RIVER WOODS、Dailo 和 MOSS CLUB 等。

富邦媒第 1 季相對淡季在品牌力的加持下，單季營收衝破百億元達 101.84 億元，年增 34%，惟因業外損失，使稅後純益 3.09 億元，年減 0.45%，每股純益 (EPS)2.2 元；而今年前 5 月仍維持營收年增 3 成的水準，在年中大促、超級品牌日的促銷下，第 2 季業績樂觀，而進入下半年後，隨著傳統消費旺季報到，法人樂觀看將逐季成長。

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