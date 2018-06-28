富邦媒結盟智冠 開賣「MyCard」助攻電競業績

富邦媒 (8454) 搶攻暑假娛樂商機再一發，今宣布與智冠 (5478) 結盟，於旗下 momo 購物網開賣「MyCard」點數卡，藉由雙方技術串接與服務力的整合，推出線上購點的服務模式，玩家們不需出門只要動動手指付款完成，即可零時差獲得點卡序號。富邦媒表示，強強聯手不僅提供消費者新型態的通路選擇，同步推升 momo 數位加值服務再升級。宅經濟續熱，根據調研機構 Newzoo 公布的研究報告指出，預估 2018 年全球遊戲市場營收將達 1,379 億美元，至 2021 年將成長至 1,801 億美元。而 momo 購物網內部數據統計，電競銷售成績穩健攀升，為提供消費者一站購足的便利服務，同時擴大服務電競遊戲市場中潛藏的玩家，以及向下深耕年輕族群，因而攜手智冠合作開賣「MyCard」點數卡。



「MyCard」支援市面上超過 2,400 款的遊戲，包括超熱門的仙境傳說、神魔之塔、魔獸世界、明星 3 缺 1 等遊戲外，更延伸至近百款的網路加值服務及各大直播平台，包括 Line、KKBOX、愛奇藝、浪 Live、MeMe 直播、17 直播等皆能使用其服務。富邦媒指出，「MyCard」挾帶在遊戲界擁有的超高人氣，加上暑假即將到來逐漸加溫的遊戲熱潮，以致在試營運期間即為 momo 電競銷售注入成長動能，6 月份年增率突破 6 成的成長。