兗煤澳洲擬申請在港雙重上市 提35：1併股計畫

兗煤澳洲 (YAL-AU) 週一 (2 日) 公告，申請 2018 年年底前在香港交易所上市，同時維持在澳洲證交所的上市。兗煤澳洲還提出 35 併 1 的併股計畫，提請股東批准。兗煤澳洲上週五 (6 月 29 日) 收報 0.14 澳元，上漲 3.7%。

圖：ACB News《澳華財經在線》

兗煤澳洲大股東兗州煤業 (600188-CN) 表示赴港上市和併股計畫予以支持。

兗煤澳洲公告指出，現有股東將有機會投資與香港上市交易同時進行的增資計畫。增資計畫細節尚未敲定。預計公司仍將是多數股股東兗州煤業的子公司，儘管增資會導致兗州煤業的股權稀釋。

6 月中旬，《國際金融評論 (亞洲)》曾發文推測，兗煤澳洲正在計劃今年在香港雙重上市，募資規模 6-8 億美元 (約港幣 47-62 億元)，兗州煤業當時發公告予以否認，稱「兗煤澳洲董事會目前未就其在香港雙重上市作出決議，並強調該事項的繼續推進存在不確定性。」

據 ACB News《澳華財經在線》報導，兗煤澳洲在澳洲管理和營運 10 個煤礦，市值 61.5 億元。2017 年 9 月兗煤洲以 26.9 億美元從力拓手中買下新州獵人谷的 Coal&allied 煤礦。但是由於連續全負債收購、煤炭價格處於下行週期、持有礦產稟賦不足和開採成本較高等原因，兗煤澳洲在財務方面間或處於較為艱難的境地。

據披露，兗煤澳洲計畫在擬議上市的同時募集資金，但表示募集資金的細節尚未最終確定。聲明中稱，兗煤澳洲計畫於 2018 年底前掛牌港交所。現有股東將能夠按比例參與融資。

截至今 (2) 日午盤，兗州煤業股價跌 3.07%，報人民幣 12.64 元。

圖：新浪財經



