萬科稱去年業績最好 郁亮：十年後不再是地產公司

「十年後，萬科還會是地產公司嗎？我想不是了，如果還是，那也是慘淡經營了。」作為地產行業的龍頭公司，萬科董事會主席郁亮在6月29日萬科召開的2017年年度股東大會上如此表示，「未來，萬科要做美好生活的服務商。」

這是一位股東問及萬科未來五年到十年業務結構的變化時，郁亮給出的回應。

近期，由於二級市場表現動蕩，萬科A股價在6月29日收盤已跌至24.60元/股。但是會場的氣氛並不「愁雲慘淡」。這也許和萬科管理層的悉數出席，向參加股東大會的股東表明了未來對公司發展的信心有關。萬科新任總裁、首席執行官祝九勝也對股東表示，目前公司的業績是「最好的水平」。

十年後萬科不再是地產公司

萬科2017年的股東大會在深圳大梅沙總部召開。公司方面出席的管理層陣容龐大，包括郁亮、王文金、張旭、祝九勝，執行副總裁、財務負責人孫嘉，董秘朱旭，監事會主席、工會主席解凍，職工代表監事周清平，還有獨立董事劉姝威、吳嘉寧、李強，共11人。

「我是2007年開始持有萬科股票的，這是我第6次參加股東大會。我想問的是，原本專注做地產的萬科，如今進行多元化（發展），是不是有精力把每一塊都做好？同時，是不是丟失了原有的企業文化和價值觀？」一位長期持股的股東在股東大會的最後一個提問，讓郁亮大呼誤解，他強調，「這是最大的誤解。」

郁亮表示，自己進入萬科28年到29年，負責公司整體業務18年。經歷過萬科做果汁、電影、卡拉OK、首飾等業務的階段。」那種叫多元化，而今天萬科進行的多種業務嘗試都是圍繞『美好生活』展開的。所以，最多只能說是相關多元化，我覺得叫多元化是委屈我們了。」郁亮解釋道。

對於萬科的定位，郁亮在此前回應股東時就曾表示，要去「房」，去「地產」才更符合萬科未來的定位。「十年後，萬科不再是地產公司，是美好生活的服務商。未來，大家想到萬科，是想到美好生活，而不是房子。」他說。

郁亮還強調，萬科兩條清晰的主線沒有變化過，一是城市發展變化曲線，二是老百姓變化的曲線。萬科的核心價值觀也一直是以人為本，對市場心懷敬畏。

他最後表示，「如果說管理團隊要做所有人口中的好孩子，我也沒有這個能力。我們只能有則改之，無則加勉。但是，我們會高舉過去優秀價值觀的大旗，沿著市場化，朝著我們認準的方向，堅定的往前走。」

凈利增幅高於營收增幅

新任總裁祝九勝在會上向股東介紹，2017年公司實現營業收入2429億元，同比增長1.01%；實現凈利潤280.52億元，同比增長33.44%，毛利率25.82%，對於去年的業績情況，祝九勝強調這是“最好的水平”。

對於公司在不擴大收入規模的情況下，凈利潤還能保持較大幅度的增長，有股東希望管理層能分享經驗。對此，孫嘉表示，「公司去年能保持凈利潤有33.44%的增長是因為，一方面公司部分項目的毛利率，確實較上一年有較大提升。另外，一些項目在2017年這一期結算，對業績貢獻較大。最後，公司一直以來都在不斷提升經營效益，保持比較高的ROE水平。」

此外，負債方面，截至2017年年底，萬科A凈負債率8.8%，繼續保持行業較低水平；有息負債1906.2億元，占總資產16.4%。對於凈負債率低，祝九勝回應股東稱，「2018年的融資環境不會那麼寬松，萬科是提前準備，但也許有人會批評過於保守和穩健。」他還表示，「今年如果市場上有好的並購機會，萬科也會大膽獲取。」

證券日報 記者 趙琳 見習記者 王小康

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)