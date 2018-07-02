美團映客海底撈「群英會」港股IPO進入火熱下半場

上半年最後一個交易日，獵聘網母公司有才天下在港交所鳴鑼上市，成為6月在港上市的第13只新股，同時也是上半年登陸港股的第101只新股。

同樣是6月29日，小米集團宣布以招股價下限17港元/股定價，成為完成招股等待下月掛牌的第9只新股。而市場上，映客等19只新股，正在緊鑼密鼓接受認購。

此外，包括美團點評、藝龍、海底撈等諸多「網紅」在內的逾120家公司也都正在路上，他們已向港交所遞交上市申請，預計將於下半年陸續啟動IPO。

上半年，港股IPO募資額為512億港元，隨著眾多科技新秀及大型H股紮堆於下半年上市，安永預計，港股全年的IPO募資額將達2000億港元，有望重返全球IPO前三之列。畢馬威更是預測，全年港股IPO募資總額將超過2500億港元，較去年全年的1290億港元接近翻番。

多只巨無霸重磅來襲

與上半年101只新股僅募資512億港元、募資規模最大的也不過88億港元不同，下半年的港股市場，將迎來多只募資額超百億的“大家夥”。

其中，將於7月9日掛牌的小米集團，已於6月底完成招股，發行價最終確定為17港元/股。由此，小米集團本次IPO募資額達370億港元，如行使超額配售權，其募資額將進一步增至426億港元。

繼小米之後，港股市場最快將於7月初迎來又一只大型新股。據悉，由三大電信運營商中國移動、中國聯通和中國電信共同出資設立的中國鐵塔，目前已通過港交所上市聆訊，近日就會更新招股說明書。據接近承銷團隊的人士透露，中國鐵塔募資規模可能高達80億至100億美元（約624億至780億港元），有望超越小米，成為今年來港股市場募資額最大的新股。

另一只大型新股美團點評也於6月25日遞交上市申請並披露招股說明書，美團將成為繼小米後，又一家以「同股不同權」架構赴港上市的科技企業。市場預期其將集資40億至60億美元，最快10月登陸港交所，騰訊為第一大股東。

此外，繼甘肅銀行、江西銀行之後，下半年仍將有中型銀行股登陸港交所。6月29日，九江銀行公開招股，擬發行3.6億股H股，發行價格每股10.48港元至10.96港元。假設以最高價發行，且15%的超額配售權悉數行使，九江銀行募資總額最高將達45.37億港元。九江銀行計劃於7月10日在港交所主板掛牌上市。

科技股紮堆赴港IPO

新經濟企業中，除了已於6月29日掛牌的有才天下（獵聘網母公司），以及兩個“大家夥”小米和美團外，映客、寶寶樹、同城藝龍、找鋼網等也即將登陸港股市場。

求職平台獵聘網的母公司有才天下此次發售8800萬股，募資29.04億港元。公司2015年及2016年均處於虧損狀態，2017年盈利760萬元，2018年一季度卻出現虧損。由於盈利前景不明朗，有才天下公開發售僅獲1倍左右的超額認購，並在掛牌首日出現破發。

而手機直播平台映客的母公司映客互娛，已於6月29日在港啟動公開招股，擬發售3.02億股，招股價每股3.85港元至5港元，擬募資11.55億至15億港元。映客互娛也是騰訊參股的公司，根據招股書，騰訊於上市前持有該公司0.91%的股份。

休閑旅遊在線服務商同程藝龍也已遞交赴港IPO招股書，預計募資額在10億至15億美元。同程藝龍由同程旅遊集團旗下的同城網絡與藝龍旅程網合並而來。目前，同程藝龍的主要業務是向旅行者提供住宿、航班和火車票預訂等業務。據招股書，同程藝龍將利用IPO募資提升大數據及人工智能方面的技術能力。

6月28日，母嬰社區平台寶寶樹也正式向港交所遞交了招股說明書。2015年至2017年，寶寶樹營收分別為2億元、5.09億元、7.29億元；2017年經調整盈利1.38億元。目前，廣告和電商是寶寶樹的兩大收入來源，前四大股東分別為王懷南家族、覆星、好未來教育集團以及阿裏。

鋼鐵電商找鋼網近日也向港交所提交了招股書。過去三年，找鋼網分別虧損10億元、8.22億元和1.24億元。按近期的一項債轉股協議，找鋼網估值已經超過170億元。

伴隨著這些新股的上市，港股新經濟板塊有望快速擴容。目前，該板塊已匯聚了騰訊、美圖、閱文、眾安、易鑫、雷蛇(1.9, 0.05, 2.70%)、平安好醫生(50, 2.85, 6.05%)等多只科技大咖。

逾150只新股排隊上市

當然，下半年排隊登陸港股市場的公司遠不止這些。比較有名的還包括海底撈、佳兆業物業、華興資本等。

如美團的財務顧問華興資本在輔助美團IPO的同時，也向港交所遞交了上市申請，市場預計其將募資6億至8億美元（約47.1億至62.8億港元），最新估值目標為40億至50億美元。



此外，知名火鍋類餐廳海底撈也向港交所遞交了招股書。公司已聘請招商國際及高盛為聯席保薦人，募集資金將主要用於業務擴張。招股書顯示，海底撈2017年營收106.37億元，最近三年的覆合年增長率為35.9%；2017年凈利潤11.94億元，最近三年的覆合年增長率高達70.5%。

港交所披露易網站資料顯示，目前有超過150家企業已遞交上市申請材料，排隊下半年登陸港股市場。其中，有29家已經通過港交所上市聆訊，有望於近期陸續掛牌。

安永預計，港股新股全年募資可能會高達2000億港元，有望重返全球IPO前三之列。零售和消費品、TMT、金融、建築、健康等行業將成為下半年港股IPO募資的主力軍。

畢馬威則預測，2018年全年港股IPO市場的募資總額將超過2500億港元，較去年全年募資總額1290億港元增長接近一倍。隨著港交所修改上市規則允許未盈利的生物制藥企業申請上市，預計至少有10家生物科技公司將在年底前遞交上市申請。

來源：上海證券報

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