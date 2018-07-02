上半年碧桂園銷售逾四千億元 恒大萬科超三千億-CRIC

中國專業房地產咨詢機構--易居中國旗下克而瑞信息集團(CRIC)上周六發布最新統計數據稱，上半年碧桂園(02007-HK)以4,124.8億元人民幣銷售位列第一、中國恒大(03333-HK)和萬科(000002-CN)(02202-HK)分別以3,040億元和3,030.2億排名第二和第三。

克而瑞數據顯示，若以權益銷售金額計，上半年中國恒大以2,891億元居首，碧桂園和萬科居第二和第三，分別為2,813.7億元和2,121.1億元。

名列上半年銷售排名前十的還包括保利地產(600048-CN)(2,079.2億元)、融創中國(01918-HK)(1,916億元)、綠地控股(600606-CN)(1,606.2億元)、中海地產(00688-HK)(1,217億元)、新城控股(601155-CN)(971.6億元)、龍湖集團(00960-HK)(937億元)和華潤置地(01109-HK)(852億元)。

CRIC報告指出，上半年，國內排名前100房企的總體銷售規模近4.6萬億元，同比增長36.5%。特別是二季度以來，受益於部分一二線城市預售政策的松動及熱點二三四線城市的持續火熱，房企銷售業績迎來高峰，前100名的房企二季度實現銷售業績2.6萬億元，較一季度增長35%。

前20大房企中，超過半數上半年銷售業績超過年度目標的50%，其余都基本高於40%。CRIC報告稱，房企上下半年的銷售業績比例是四六開，大部分房企的供貨集中在下半年，只要供貨符合市場需求、價格合理的話，這些企業仍存在完成業績目標的希望。

「那些手握現金充沛的房企，下半年將更為主動。」報告指出。

報告分析稱，一方面，在目前融資環境持續收緊的情況下，無論規模大小，現金對於房企的重要性不言而喻。另一方面，在行業集中度不斷提升的背景下，下半年在一些潛在的收並購及拿地機會面前，手握現金比較充裕的房企勢必將更為主動。

報告還預計，下半年國內貨幣政策或將由穩健中性逐步轉向中性偏積極，對於房企資金面也會產生較大利好，三季度房地產市場將進入難得的銷售窗口期，開發商資金壓力有所緩解。貨幣環境的放松，在一定程度上也將促使房企新開工和投資開發意願增強。下半年將有更多的房企落實“高周轉”的策略，積極搶收業績和回款，保障企業規模的持續增長。

路透上海7月2日

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