新光園成擬(002147-CN)收購中國傳動(00658-HK)控股權 對價約100億

中國新光圓成股份有限公司(002147-CN)周日晚間公告稱，擬以現金收購豐盛控股(00607-HK) 全資子公司Five Seasons持有的中國傳動(00658-HK)51%-73.91%股份，收購資金規模100億元人民幣左右。

公告顯示，新光圓成擬收購的中國傳動股份數量為8億3,399.87萬股-12億857.77萬股，擬定收購價格為9.99元/股-11.25元/股，對應中國傳動100%股份總價為約163億元-約184億元。新光圓成最終收購股份的數量及最終收購價格將以交易雙方簽署的正式買賣協議為準。

目前Five Seasons持有中國傳動73.91%股份，豐盛控股的實際控制人季昌群還間接持有中國傳動1.09%股份。

上述協議轉讓完成後，新光圓成須就中國傳動全部已發行股份作出無條件強制現金要約。新光圓成將根據最終要約的接受情況決定是否維持中國傳動在香港聯交所的上市地位。

新光圓成稱，將以自有資金和自籌資金來解決收購資金來源。

根據交易雙方達成的框架協議，中國傳動擬剝離數控機床、柴油機、芯片、鍋爐及治金設備的研發、制造及銷售等非核心業務，豐盛控股方面同意促使中國傳動進行上述資產剝離，且中國傳動該等資產剝離的順利完成將是新光圓成本次重大資產購買的先決條件。

中國傳動主要產品為風電齒輪傳動設備、工業齒輪傳動設備等，是全球風力發電傳動設備龍頭企業。據中國傳動提供的資料，在完成上述剝離後去年備考凈利為9.44億元。

新光圓成稱，通過本次交易，公司將獲得優質的裝備制造相關資產，業務結構將得到優化，拓寬了業務範圍，延伸了業務領域，改變上市公司主要依賴房地產業務的局面，夯實並大幅提高了公司裝備制造板塊業務盈利能力，進一步拓展上市公司盈利來源並增強可持續發展能力。

因公眾假期，香港股市周一休市。中國傳動上周五收報12.10港元，漲8.04%。

路透上海7月2日

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