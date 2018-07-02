【IPO追蹤】昆侖萬維參股公司Opera Limited擬赴美上市

中國領先的互聯網企業--昆侖萬維(300418-CN)周日晚間發布公告稱，公司參股公司Opera Limited於2018年6月29日（美國時間）向美國證券交易委員會提交了上市申請，擬在美國納斯達克證券交易所掛牌上市。

根據公告，公司目前持有Opera的9,600萬股股份，占其上市前總股本的48%，為其第一大股東。公司董事長、實際控制人周亞輝還通過其名下企業Keeneyes Future Holding Inc.持有Opera的3,900萬股股份，占其上市前總股本的19.50%，周亞輝總計控制Opera的67.5%股份，是其實際控制人。

據Opera招股書顯示，截至3月31日，其平均月活躍用戶高達3.22億人。財務方面，Opera一季度營收為3,944.6萬美元，較去年同期2,547.5萬美元增長54.8%；經調整後凈利潤為987萬美元，較2017年同期78萬美元實現大幅增長。

2017年，Opera全年營收為1.289億美元，較2016年1.073億美元增長20.1%；調整後凈利潤為1,779.6萬美元，較2016年調整後凈虧損922.6萬美元不僅實現扭虧為盈，且有了跨越式增長。

Opera Limited是全球最大和歷史最悠久的獨立瀏覽器和應用企業，其主營業務為PC端及移動端瀏覽器和信息分發平台業務。

2016年11月，公司參與買方團完成了對Opera的收購，在其原本單一的瀏覽器搜索模式上，開始加入精準推送的新聞資訊服務，提高了用戶使用頻次和粘性，使Opera成為集搜索、導航鏈接、內容分發、社交為一體的綜合平台級應用，商業模式進而也從原來的導航、搜索引擎分成等延伸至廣告變現等領域。

昆侖萬維在公告中提示了風險，Opera本次僅提交了上市申請，存在上市不成功的風險。其發行價格、發行數量和上市日期均存在不確定性，公司將在其上市後根據企業會計準則等有關規定，對上述股份的價值進行確認。

同時，由於Opera擬在美國納斯達克證券交易所掛牌上市，因此匯率波動可能會對公司所持其股份的公允價值造成一定的影響、Opera上市後，公司存在對其股份增持或減持的可能性。

路透上海7月2日

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