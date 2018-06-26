美利達股東會通過配息2元 電動自行車接單成長 Q2獲利大躍進

美利達 (9914) 今日舉行股東常會，會中通過 106 年財報及盈餘分配案，決議每股配發現金股利 2 元，以今天收盤價格 139.0 元計算，殖利率 1.43%，美利達並於今日股東會同時全面改選董事，決議由曾崧柱續任董事長、曾崧鈴續任副董事長。美利達去年受中國共享自行車衝擊，產銷仍處於谷底盤旋之景況；以出口歐美高級車、電動車為主的台灣廠則因對應彈性工時縮減、缺工且招募困難等因素，而導致產能受限、訂單達交率稍低，全年營收 223.96 億元，年減 2.21%，稅後淨利 7.98 億元，年減 58.31%，每股盈餘則降至 2.67 元。



而今年第一季受到所得稅率提升影響，美利達單季每股僅賺 0.02 元，展望第二季，法人則預期，由於電動自行車需求持續暢旺，前 5 月台灣廠營收年增 47%，再加上第二季匯率回穩及新年度車款報價有利，將帶動毛利率提升，第二季獲利也將較第一季大躍進。