2018金融股「跌跌」不休 S&P500較去年已輸6.3%

2018 年已過了一半。然而，投資人似乎沒什麼好慶祝的。儘管那斯達克 Nasdaq 與中小企業 Russell 2000 指數都接近歷史新高，帶美股 S&P 500 指數今年來卻表現持平，今年的 1.7% 成長更是輸給了 2017 年同期的 8%。

S&P 500 、Nasdaq、與 Russell2000 指數 / 圖：雅虎金融

迄今為止，美國最大的大型企業 S&P 500 指數上漲僅 1.7%，遠低於科技型納斯達克的 7.9% 和 Russell 2000 指數的 7.6%。

S&P 500 指數在 1 月 26 日創下歷史新高後，該指數已下跌 5%。包括股利，S&P 500 指數 2018 年回報率僅達約 3%，而去年則接近 22%。

雖然新頒布的美國稅改案措施推動了 1 月份的 9 年牛市走高，但美國和中國之間的貿易戰升級抑制了投資人情緒。投資者目前也較青睞小額股，被視為 30 多年來最徹底的稅務修改，而華爾街的一些公司也認為小額企業能降低貿易關稅的風險。

道瓊工業指數 Dow Jones 在過去 6 個月也下跌了 2%，受到 3M 公司 (MMM-US)、寶潔 (PG-US)、卡特彼勒 (開拓) (CAT-US) 的下跌拖累。(奇異) 通用電氣 (GE-US) 也在 6 月被驅逐出指數。

佔 S&P 500 指數約 13% 的金融類股受華爾街的影響，自該指數創下歷史新高後下跌 11%。摩根士丹利 (MS-US)、高盛集團 (GS-US)、和花旗 (C-US) 在此期間均下跌了 15% 以上。

短期利率上升和長期利率下降，這使得銀行貸款利潤減少，導致銀行類股「跌跌」不休疲軟。

金融類股股價日線趨勢圖 / 圖：雅虎金融

2018 年 S&P 500 的波動幅度也不小。據 Bespoke 投資集團的報告顯示，2018 年上半年的交易時段中，29% 的交易往上下方向上波動大於 1%，而 2017 年全年交易日只有 3.2% 類似情況。

據湯森路透的數據，目前 S&P 500 指數的預估本益比為 16 倍，低於 1 月份時的 18 倍以上，並與指數的 5 年平均估值相符。

2018 年 S&P 500 表現較差的股票較多，如內衣品牌維多利亞的秘密母公司 L Brands (LB-US) 下跌 38%、牙醫設備商 Dentsply Sirona (XRAY-US) 下跌 34%、保險商 Unum (UNM-US)、保險商 Brighthouse (BHF-US) 下跌 32%、醫藥商 Incyte (INCY-US) 下跌約 30%、資安商 Symantec (SYMC-US) 下跌 28%、輪胎商 Goodyear (GT-US) 下跌 26.8%。