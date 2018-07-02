重磅泄密：川普親自推動議案 欲實質性退出WTO

上周五報導川普希望退出 WTO、引發美股下挫抹去漲幅的美國媒體 Axios，周一進一步披露了更多的細節資訊。

Axios 援引「一份泄露的川普政府草案」稱，根據這份名為「美國公平與互惠關稅法案」，川普可以無視 WTO 中的最惠國和約束稅率要求，與他國展開雙邊貿易談判。

最惠國待遇要求 WTO 成員國相互之間給予無條件的最惠國待遇，而約束稅率則限制了成員國對產品徵收關稅的上限，關稅不能提高並超過該成員在《關稅與貿易總協定》談判中達成一致的水平。

如果法案成行，美國不再遵守這兩項要求，意味著即使美國沒有宣布退出 WTO，也相當於實際上離開了這一組織。川普不再需要國會的同意即可提高關稅，同時也不需要遵守國際規範，可以對不同的國家徵收不同水平的關稅。

不過，法案被國會通過的可能性及其些微。Axios 援引知情人士消息稱，這一法案是「荒謬」的，國會不會容許賦予川普隨心所欲的權利。

Axios 的報導還提到，川普在 5 月下旬就已經知曉了這一草案的內容；包括美國貿易代表辦公室、美國商務部和白宮都參與到了這一草案的制定過程中。

美元資產周一早盤表現穩定，截至發文，美元指數報 94.63，標普 500 期貨幾無變動。

上周五，Axios 報導稱川普已多次告訴白宮高級官員，他希望美國退出 WTO。

隨美國財長姆努欽對福斯回應稱，報導誇大了事實，目前「爆炸性的新聞」。但姆努欽同時提到，川普對 WTO 存有疑慮，認為美國需要被國際社會更公平的對待。