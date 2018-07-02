任天堂拉貨、NOR與SLC NAND量價齊揚 旺宏Q3營收季增上看4-5成

受惠於大客戶任天堂進入拉貨旺季，加上 NOR、SLC NAND 快閃記憶體報價將持續上調，法人圈傳出，旺宏 (2337) 不單第二季業績將優於預期，第三季營收季增率可望上看四到五成，表現好亮眼。首先就第二季部分，旺宏本預估第二季業績恐衰退，但一來拜 DRAM 與 NOR 在供給有限的前提下，呈現淡季不淡的態勢，二則工控與車用市場訂單續強，第三，NOR 及 SLC NAND 漲價效益開始發酵等，法人圈預期，旺宏第二季營運表現將優於預期。



展望第三季，因任天堂進入零組件備貨旺季，拉貨動能持續增強，加上旺宏先前預備的 ROM 庫存將大舉釋出，此外 NOR 等記憶體報價第三季可望持續走揚，以及電子產業進入旺季等多重挹注下，法人圈傳出，旺宏第三季業績可望季增四到五成，表現讓市場驚豔。