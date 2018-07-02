搶攻南部旅遊商機 華航轉投資台灣虎航7月起獨飛高雄-名古屋

中華航空 (2610) 轉投資台灣虎航昨 (1) 日歡慶高雄出發的第 6 條國際航線高雄 - 名古屋定期包機啟航，是台灣虎航自高雄出發的第 5 條日本航線；台灣虎航將成為高雄唯一提供直航名古屋的航空業者。台灣虎航表示，名古屋位於本州中央，是中部地區的中心城市，走訪市區內的各主要觀光景點，可見證名古屋悠久歷史，也可看見近代產業的發展；名古屋及周邊地區獨有的紅味噌，也廣泛應用於在地美食中。此外，「昇龍道巴士周遊券」也帶給外籍觀光客便利，從中部機場開始一路向北連結，至岐阜、高山、白川鄉、金澤、松本、馬龍等地，三天及五天的效期廣受旅客喜愛，旅客可善用此便利的周遊券彈性安排行程，一次玩遍中部及北陸地區。



高雄 - 名古屋定期包機航線開航初期，每週營運二班，分別是週四及週日，去程航班編號 IT8268 下午 13:20 自高雄機場起飛；回程航班編號 IT8269 下午 18:25 自名古屋中部機場起飛。