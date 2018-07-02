〈長榮航直飛清邁〉今年以來客運「看不到淡季」走中高端維持票價水準

長榮航 (2618-TW) 開出最新航點清邁，讓前往泰國旅遊有了更便利和多樣的選擇，首航班機載客率近百分百，長榮航總經理孫嘉明指出，今年以來客運維持穩健成長態勢，看不到「真正的淡季」，主要是因航網布建趨於完整，加上星空聯盟成功帶來許多高端旅客，票價也可相對維持一定水準，樂觀看今年客貨運營收一定要比去年高。

孫嘉明指出，今年暑期旺季訂位量年成長 10% 左右，並未看到年改有造成衝擊，事實上，今年以來包括北美市場、東南亞和歐洲均表現不俗，前 5 月客運增 7%，但運能僅增加 4%，顯示航班的座位效益提升，期許全年可維持此水準。

在開航台北直飛清邁後，長榮航目前在東南亞主要的城市多半已有班機飛航，因此，長榮航目前首要任務是透過增班加大布局密度，據了解去年在新加坡、馬尼拉均已增班。

不過，孫嘉明也強調，仍會持續評估新航點如仰光、檳城，甚至不排除前往印度搶商務市場；此外，歐洲市場成長潛力大，仍有機會在 1-2 年內開出新航點。

長榮航今年將有 2 架 B787-9 客機新機將加入營運，用以投入部分原本以 A321 飛航的熱門航點，如大阪、港澳和河內等，每班航班約可多出 120 個位置，效益勢必增加。

孫嘉明解釋，新機效益在於客貨艙運能均可提升，但成本並未因此大幅提高。

孫嘉明也指出，「其實不需要每個點都自己飛」，透過共掛班號，也能產生不錯的收益。

對於客運，長榮航認為油價並非考量開航點或增班的主要因素，客運要看整體考量航網，隨著北美航線趨於完整，成功帶來更多高端客，也不斷提升皇璽桂冠艙和豪華經濟艙的服務維持票價水準。