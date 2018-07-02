盤前財經大事搶先讀2018年7月2日

今日操盤前瞻

法說會：雲品、富邦金

除權息：台達電、漢唐、裕民、健和興、訊映、新麥、東聯、台玻、春雨、帆宣、瑞穎

新股掛牌：安力 - KY

對美報復性關稅開始實施 加拿大再添多筆 中、墨有望跟進

為了對美國關稅進行報復，加拿大開始推行了對美國鋼鐵和鋁的關稅，對美國出口的處罰金額達 166 億加幣 (或 125 億美元)。超過 40 種美國鋼鐵產品將被加拿大徵收 25% 的關稅。閱讀全文...

〈長榮航直飛清邁〉今年以來客運「看不到淡季」走中高端維持票價水準

長榮航 (2618-TW) 開出最新航點清邁，讓前往泰國旅遊有了更便利和多樣的選擇，首航班機載客率近百分百，長榮航總經理孫嘉明指出，今年以來客運維持穩健成長態勢，看不到「真正的淡季」。閱讀全文...

資金下半年可停泊 3 大標的 看好人民幣可中長期持有

2018 年即將邁入下半場，開發金 (2883-TW) 最新發布的凱基環球理財報告認為，下半年全球經濟不會反轉。凱基銀行理財規劃部協理張冠雄表示，以整體資產配置來看，下半年資金可停泊在貨幣型基金、其他優利定存商品、以及繼續持有美國高收益債享受高配息。閱讀全文...

〈觀察〉金融整併鬆綁 公公併擬列考量 公股行庫興趣缺缺

金管會積極推動金融整併，除了降低首次投資持股，更放寬資本計提優惠，不過排除公公併、公民併，受到外界關注，據悉，考量公股競爭力問題，財金部會中長期不排除公股金融機構整併。閱讀全文...

〈觀察〉 太陽能市況低迷需求急凍 台廠減產求變以挺過重整期

受到中國 531 新政影響，本就在中國產能供過於求的市況衝擊下，產業表現疲弱不振的國內太陽能廠，處境更加險峻。為因應 531 新政帶來的需求急凍，國內不少廠商相繼減產，或採取其他策略突圍，盼能在市況慘澹之際，殺出一條血路。閱讀全文...



