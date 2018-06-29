三大法人買超31億元 外資中止連10賣 台指期多單重回3萬口

台股今 (29) 日在美股及亞股強彈帶動，加上新台幣止貶小幅回升，集團股領軍走揚，尾盤再現買盤拉抬，終場大漲 182.63 點，以 10836.91 點作收，順利收復年線。三大法人部分，外資及陸資買超 21.56 億元，外資自營商賣超 0.55 億元，投信買超 0.76 億元，自營商自行買超 1.49 億元，自營商避險買超 8.1 億元，合計買超 31.93 億元。外資中止連 10 賣，台指期多單重回 3 萬口。

期貨部分，三大法人同步偏多，外資加碼多單 5292 口，淨部位多單回升到 3 萬口以上，來到 31845 口；投信回補空單 1060 口，淨部位空單來到 24871 口；自營商回補空單 759 口，淨部位空單降到 4356 口，合計三大法人加碼多單 7111 口，淨部位多單為 2618 口。

外資今天轉賣為買，其中電子及傳產是主要買盤所在，包括統一、南亞、華夏、台灣高鐵、潤泰全、豐泰、台化、統一超、中鴻、台橡、新纖等，外資買超張數都超過 1000 張。

電子股部分，電子三雄同獲外資買超，智易、嘉聯益、友達、大聯大、奇力新、華新科、揚明光、技嘉、聯發科、聯強等也獲外資買超逾 1000 張。

金融股部分，外資買盤稍弱，但至少不像昨天的大舉賣超，包括永豐金、合庫金、玉山金、國泰金、開發金、華南金等，都見到外資加碼。

ETF 部分，外資則是連續 7 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是中止連續 5 天賣超，轉為買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是又轉為買超。

外資集中市場買超第 1 名富邦 VIX，買超張數 13593 張，第 2 名敦南麥證 78 購 01，買超張數 11656 張，第 3 名永豐金，買超張數 10221 張，第 4 名統一，買超 7148 張，第 5 名義隆麥證 7A 購 01，買超 6171 張，6 到 10 名依序為，義隆麥證 79 購 01，買超 5464 張；台積電麥證 77 購 02，買超 4638 張；建準麥證 7A 購 02，買超 4302 張；為升麥證 79 購 01，買超 4210 張；中石化麥證 7A 購 01，買超 4141 張。

外資集中市場賣超第 1 名為群創，賣超張數 11827 張，第 2 名中信金，賣超 9416 張，第 3 名旺宏，賣超 9068 張，第 4 名元大滬深 300 正 2，賣超 8810 張，第 5 名中環，賣超 8020 張。6 到 10 名依序為，華新，賣超 7236 張；台塑麥證 79 購 01，賣超 4926 張；長榮，賣超 4753 張；華邦電麥證 7A 購 02，賣超 4293 張；台塑麥證 77 購 01，賣超 4271 張。

法人表示，外資今天中止了近期的連 10 賣，不過就買超金額來看，跟之前的賣超還是無法相比，同時外資買盤主要集中在金融及中小型電子股，電子三雄雖然也獲得外資買超，但是力道有限，整體來看，至少外資終於轉為買超，接下來就看台積電能否重新啟動填息之路，才有利於除息行情及續攻 11000 點。

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