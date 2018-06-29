搶攻中部頂級豪宅市場 興富發攜手宏泰人壽、甲山林推「臺中帝寶」

搶攻鮭魚返鄉及中部金字塔消費者，興富發 (2542) 攜手宏泰人壽、甲山林聯手推出「臺中帝寶」，搶攻七期重劃市政特區豪宅市場，興富發集團旗下潤隆建設副總邱秉澤表示，「臺中帝寶」是市政特區裡第一座 P&T GROUP 設計的國際豪宅。而臺中帝寶銷售團隊專案經理張瀚升表示，近期中部豪宅市場買氣有漸回溫，而台中帝寶每坪建議售價約 60 萬至 80 萬元，每戶建坪約 90-240 坪，最低入住價 5000 萬，建案推出以來，銷售已約有六成。台中帝寶基地面積規劃約 872 坪，戶數 132 戶，322 車位，地上 35 樓及地下 7 樓，是台灣大道上唯二的以住宅為名的門牌，邱秉澤表示，當時臺中帝寶看上國際知名地標團隊 P&T 的規劃設計，全案制震裝置 134 支新日鐵 UBB（UnBonded Brace）阻尼器，可立即消能減震，降低室內的損害，加上全程由日商華大成責任施工營造，整體公設從門廳、泳池 LOUNGE、多功能宴會廳、到 135 公尺之上的頂樓 SKY BAR，邀請豪宅設計師十邑王勝正操刀，打造如同在七期渡假的奢華郵輪，興富發集團決心在臺中市政永恆特區打造最保值的地標門面。』



邱秉澤指出，臺中帝寶坐落 60 米台灣大道上，擎天 35 層 135 米全棟崗石地標，與新市政大樓並列，左擁萬坪秋紅谷、右抱新光三越、後倚國家歌劇院，坐落在全台少見的頂級地段。



此次臺中帝寶也特別為台中企業主、傳產大老闆量身訂製，推出十邑王勝正設計師操刀的 35 樓 220 坪總裁行館，一戶售價約 2 億元，搶攻大老闆招待會所商機。張瀚升表示，臺中帝寶推出體驗行銷，可預約試住活動，每周賞屋約十幾組，最近有保留一層 VIP，近期入住的客層，多是中彰投的傳產老闆，正逢企業版圖擴張及第二代接班的契機，傳產總部門面、二代居住空間，都需要同步升級，集中選擇臺中市政特區置產投資，臺中帝寶的地段相當保值，室內規劃 90 坪起跳，正符合高階客層現階段需求，商辦、住宅一起評估是現在置產的新趨勢，臺中帝寶也因為頂級客層互相邀約、試住體驗，在總裁行館一邊享受專屬私廚鐵板燒上菜。此次臺中帝寶除公開總裁行館外，也攜手高訂珠寶 ANNA HU 在台中帝寶共同發表年度大作茵菲蝴蝶，結合藝術及賞屋活動。