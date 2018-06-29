有錢不繳稅？ 今年欠稅大戶共921件 積欠金額達956億元

財政部今 (29) 日表示，稅捐稽徵機關將於 7 月 1 日公告欠稅大戶的姓名和名稱，根據財政部賦稅署初步統計，個人欠稅 1000 萬元或營利事業欠稅 5000 萬元以上的欠稅大戶，今年共有 921 件，金額約 956.77 億元，年增 28 件、26.87 億元。

為了防止重大欠稅，財政部每年 7 月 1 日都會就個人累計欠稅逾 1000 萬元，或是營利事業累計欠稅逾 5000 萬元的確定案件辦理公告，其中公告內容包括欠稅人姓名或名稱，稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額，以及及欠稅人地址等。



根據賦稅署初步統計，今年欠稅大戶共有 921 件，金額約 956.77 億餘元，與去 (2017) 年公告資料相較，件數及金額分別增加 28 件、26.87 億餘元。

財政部強調，清理欠稅是稅捐稽徵機關重點工作之一，除了採取公告重大欠稅案件方式，也會督促欠稅人依法履行納稅義務。

此外，財政部與法務部也建立聯繫機制，將積極查調納稅義務人可供執行財產，對於有能力繳稅，卻故意隱匿財產的欠稅人，也會追查其動向，並將欠稅人相關資料及行蹤，送行政執行機關參考，必要時拘提和管收。

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